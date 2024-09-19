Покровская поминальная родительская суббота отмечается накануне праздника Покровы, дата которого в новом календаре изменилась.

В октябре православные верующие отмечают Покровскую родительскую субботу. Традиционно поминание проходите накануне праздника Покровы, который поменял свою дату в связи с переходом Православной церкви Украины на новый календарь. Рассказываем, когда Покровская родительская суббота будет в 2024 году по новому и по старому стилю, какие существуют традиции и запреты этого дня.

Что такое Покровская родительская суббота

Покровская родительская суббота - так называется один из поминальных дней, когда молятся за упокой умерших, заказывают в церкви заупокойные службы и посещают могилки на кладбище.

Традиция такого поминания существовала еще в дохристианский период, а сама Покровская суббота, как поминальный день, появилась в XVI веке. Тогда она была установлена в память о православных воинах. Со временем в эту субботу стали поминать всех умерших родственников, а теперь - и украинских военных, которые не вернулись домой с фронта.

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Когда в этом году будет Покровская родительская суббота

У Покровской субботы нет фиксированной даты - она отмечается в субботу накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году Покрова мы отмечаем по новому церковному календарю - 1 октября.

Покровская родительская суббота в 2024 году выпадает на 28 сентября.

Те, кто придерживается старого стиля, будут отмечать Покрову 14 октября, а Покровскую родительскую субботу - 12 октября.

Что надо делать в Покровскую родительскую субботу - традиции и запреты дня

В этот день в храмах и монастырях традиционно проходят панихиды и литургии. Верующие идут в церковь, чтобы перед литургией подать записку за упокой и несут так называемую "панихидку" - постные продукты на милостыню.

После посещают кладбища и наводят перед зимой порядок на могилах родственников. Благим делом считается в этот день помочь кому-то, подать милостыню, заняться благотворительностью.

Есть в поминальный день и свои запреты:

не следует в Покровскую родительскую субботу устраивать шумных поимнальных застолий;

нельзя поминать умерших алкоголем;

запрещается говорить плохо об умерших;

нельзя в этот день устраивать вечеринки, праздничные гулянья и т. п.;

не следует оставлять на могилках еду, а тем более выпивку или сигареты – если и принесли какие-то продуты с собой, то их следует раздать другим посетителям кладбища, как милостыню.

Также на кладбище не следует нести и оставлять неживые цветы из пластика - священнослужители говорят, что лучше поставить на могилке живые, которые со временем завянут, но не станут мусором.

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