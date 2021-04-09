Из простых материалов можно сделать множество интересных пасхальных элементов декора.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый главный праздник в православном календаре. В этом году его будут отмечать 2 мая.

Читайте такжеРелигиозные праздники в апреле: православный календарь на месяцК этому радостному празднику обычно готовятся заранее. Конечно, основным в подготовке к Пасхе является окрашивание и роспись яиц, выпечка вкусных куличей. Ведь именно они являются неизменными атрибутами праздника.

Чтобы создать в своем доме более пасхальную атмосферу, некоторые семьи также украшают дома и квартиры тематическим декором. Из простых материалов при минимуме усилий можно создать великолепные поделки к празднику.

Пасхальное яйцо из ниток

Для изготовления такого яйца понадобится воздушный шар, клей ПВА и пластиковый стаканчик, а также разнообразные элементы для украшения.

Сначала надо надуть шар (лучше брать продолговатой формы) до нужного размера и хорошо завязать лентой, чтобы не проходил воздух.

Внизу пластикового стаканчика следует сделать сквозное отверстие толстой иглой, протянуть сквозь него нить и налить туда клея. Пропитанными клеем нитками обмотать шарик крест-накрест.

Обмотанный шарик должен хорошо высохнуть, можно, например, оставить на ночь. Когда нити высохнут, шарик прокалывают с помощью иглы и аккуратно извлекают его через отверстие.

Украсить такой шар можно по своему усмотрению: лентами, бусинами, пуговицами, игрушками или другими элементами.

Пасхальный кролик

Чтобы сделать такое украшение нужна бумажная тарелочка, цветная бумага и пуговицы.

Тарелочку для устойчивости следует согнуть и закрепить. Из цветной бумаги сделать ушки и усики. Прикрепить их к тарелочке с помощью клея. Также с помощью клея прикрепить глаза-пуговицы. А черным фломастером следует дорисовать ротик.

Пасхальная курочка из фетра

Для создания такого изделия понадобится фетровая ткань 3-х цветов (зеленого, оранжевого и желтого), нитки, иголки, синтепон (или вата), клей, ножницы, бисер.

Прежде всего на листе бумаги надо сделать выкройку для изделия.

Используя ее, вырезать из фетра заготовки: из желтого - тело курочки, из оранжевого - гребень, хвост и нос, а из зеленого - 10 точечек, чтобы украсить курочку.

Все детали сшиваются с помощью нити оранжевого цвета, при этом внутрь помещается синтепон, который будет предоставлять объем.

Сшив курочку, ее следует украсить. Черные бусинки станут красивыми глазками, а кружочки зеленого цвета надо приклеить к самой курочки (5 с одной стороны, еще 5 - с другой).

Яйца из соленого теста

Следует взять муку, соль и воду, а также гуашь или пищевые красители для украшения изделия.

Нужно замесить тесто, смешав полстакана муки и полстакана соли. Затем разбавить все это небольшим количеством воды так, чтобы получилось тесто, как на пельмени. Положить тесто на 2 часа в холодильник.

Раскатать тесто и вырезать из него яйца, используя форму. Сделать в каждом яйце отверстие, используя трубочку для коктейля или палочку.

Далее тесто нужно высохнуть. Сушить его можно при комнатной температуре или при слабой температуре в духовке.

Теперь осталось раскрасить заготовки гуашью или пищевыми красителями. А в отверстия всунуть веревочки или атласные ленты. В результате получаются волшебные пасхальные подвески.

Открытки на Пасху

Для создания пасхальных открыток понадобятся цветной картон, бумага с орнаментом, ножницы, канцелярский нож, клей ПВА, а также линейка.

Прежде всего надо разрезать бумагу на полоски - лучше делать их разной ширины, чтобы готовый рисунок получился интересным.

Затем взять два листа цветного картона. На один из них наклеить разноцветные полоски. Они должны плотно прилегать друг к другу.

Во втором листе цветной бумаги следует вырезать окошко в форме яйца. Приклеить его на первую картонную заготовку и таким образом получится готовая открытка с цветным яйцом.

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Автор: Алина Вишневская