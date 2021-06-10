Первый летний пост посвящен христианским подвигам апостолов Петра и Павла.

Совсем скоро начнется первый из двух летних постов, который установлен в честь апостолов Павла и Петра. Этот пост считается нестрогим, поскольку в большинство его дней разрешается есть рыбу. Связано это с тем, что апостол Петр родился в семье рыбака и считается покровителем рыболовов. Смысл этого поста - в добровольном воздержании от соблазнов и духовном очищении.

Когда начинается и заканчивается пост в 2021

Продолжительность Петрова поста меняется каждый год и составляет от 8 до 42 дней. Заканчивается он всегда 11 июля, накануне Дня святых Павла и Петра. Начало поста определяется датой Троицы, которая отмечается через 50 дней после Пасхи. Троица в 2021 году празднуется 20 июня, а Петров пост начинается во второй понедельник после Троицы - 28 июня 2021 года.

Таким образом, Петров пост в этом году установлен с 28 июня по 11 июля. Длительность Петрового поста 2021 - 14 дней.

Что можно и чего нельзя делать в Петров пост

Традиционными блюдами в Петров пост считаются постные щи, холодная постная окрошка и ботвинья, а в "рыбные дни" - запеченная рыба и рыбные пирожки. Во все дни Петрового поста запрещено употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Остальные ограничения в питании в Петров пост отличаются в разные дни недели.

Понедельник - разрешается горячая пища, приготовленная без растительного масла.

Вторник - разрешены рыбные, грибные и другие горячие блюда с растительным маслом.

Среда - можно есть сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, хлеб и мед (сухоядение).

Четверг - разрешены рыбные, грибные и другие горячие блюда с растительным маслом.

Пятница - сухоядение.

Суббота, воскресенье - разрешены рыбные, грибные и другие горячие блюда с растительным маслом, а также можно выпить немного вина.

Важно отметить, что строгие ограничения по средам и пятницам установлены лишь для монахов и строгих христиан. Миряне на время поста могут отказаться лишь от мяса, молочных продуктов и яиц, а также от рыбы в среду и пятницу.

Читайте такжеВыходные на Троицу в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцыВо время поста также нельзя совершать греховные действия, сквернословить, шумно веселиться, завидовать и осуждать. Запрещены гадания и магические ритуалы. В этот период нужно отказаться от вредных привычек, чаще помогать родным и нуждающимся. В Петров пост не совершаются венчания, а супругам положено на это время отказаться от интимной близости.

Когда будут другие посты в 2021 году

В 2021 году ожидается несколько продолжительных постов. Больным людям, беременным женщинам и детям в эти периоды разрешено не поститься.

Петров пост в 2021 году - с 28 июня по 11 июля.

Успенский пост в 2021 году - с 14 по 27 августа.

Рождественский пост - с 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года.

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Автор: Екатерина Пулатова