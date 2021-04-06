Это радостный и светлый праздник, к которому готовятся заранее с особым трепетом.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый ожидаемый праздник для многих христиан. Он символизирует воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и их спасение от страшных бед.

Пасха 2021 – дата праздника

Праздник Светлого Христова Воскресения не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в разные дни. Узнать его дату можно с помощью специальной таблицы – Александрийской пасхалии. Так, в 2021 году Пасха приходится на 2 мая. Благодаря ей, в частности, украинцы получат дополнительный выходной в начале третьего месяца весны.

Пасха: чудесное Воскресение Христа

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ основе праздника Пасхи лежит библейская история о том, как Сын Божий воскрес из мертвых. Как рассказывают Евангельские тексты, Иисусу Христу было известно о намерении одного из ближайших учеников предать его.

Произошло это вскоре после прибытия Христа в Иерусалим. За 30 сребреников его предал Иуда. После того Иисуса распяли на кресте, а преданные ученики похоронили его в пещере неподалеку от Голгофы, вход в которую завалили огромным камнем.

На третий день после своей смерти Иисус Христос воскрес из мертвых. В воскресный день к Гробу Господню пришли женщины-мироносицы, которые несли душистое масло, чтобы по обычаю того времени намазать им тело умершего. Вместо этого они увидели ангела, возвестившего им, что Иисус воскрес.

Как празднуют Пасху

К празднику Светлого Христова Воскресения готовятся заранее. Ему предшествует семинедельный Великий пост – время покаяния и духовного очищения. Непосредственно празднование начинается с участия в праздничном пасхальном богослужении, которое происходит в ночь на Пасху.

В храм прихожане традиционно берут корзины с разными вкусностями, чтобы освятить их к праздничному столу. Обязательно следует освятить главные пасхальные символы – куличи, писанки и крашанки. Кроме того, в корзину кладут разнообразные мясные блюда, чтобы утром разговеться после длительного строгого поста.

В день праздника христиане славят Спасителя и приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!". А в ответ на них принято говорить "Воистину воскрес!".

Утром вся семья садится за пасхальную трапезу, начинать которую следует с освященной паски, писанок и крашенок, а уже потом смаковать другими скоромными блюдами.

Существует веселая пасхальная традиция, связанная с пасхальными яйцами. Нужно, в частности, взять писанку и стукнуть ею об писанку другого участника: чья из них треснет первой – тот и проиграл.

Что нельзя делать на Пасху

В день Светлого Христова Воскресения и последующие несколько дней категорически нельзя заниматься тяжелой домашней работой. Речь идет об уборке, стирке, глажке, шитье и многом другом.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцЗапрещено выбрасывать остатки освященных продуктов, например, скорлупу от писанок и крашенок. Ее лучше сжечь, закопать или скормить птицам.

Нельзя в этот светлый и радостный праздник горевать, ссориться, спорить, сквернословить или осуждать кого-либо другого.

Не стоит на Пасху посещать кладбище. Это можно будет сделать в Родительскую субботу после праздника. Также категорически нельзя в этот день гадать или проводить различные ритуалы и обряды, не связанные с православием.

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Автор: Алина Вишневская