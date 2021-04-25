Сегодняшний праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

Сегодня, 25 апреля, православные христиане празднуют Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникПраздник является одним из двенадцати крупнейших в церковном календаре после Пасхи и ежегодно отмечается ровно за неделю до него.

Посвящен он торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Он прибывал в город верхом на осле, а народ встречал Иисуса, бросая на дорогу одежду и пальмовые ветви в знак приветствия и восхищения.

Для Украины пальмы не являются типичным растением, поэтому в ознаменование тех ветвей используют ивовые. Отсюда и народное название праздника – Вербное воскресенье.

УНИАН собрал лучшие поздравления с праздником в красивых стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки.

С Вербным воскресеньем – поздравительные стихи и открытки

***

В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.

***

С Вербным воскресеньем,

Теплоты, спасенья.

Пусть Господь благословит,

И от всех невзгод хранит!

***

Сегодня у всех особенный букет

Он нежный и прекрасный,

Это вербной веточки цвет

Она дарит праздник ясный.

Помоги с молитвою по жизни идти

И не дай Бог согрешить.

И пусть не будет лукавого на пути

Я с воскресением вербным поздравляю!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Крепкого здоровья всем желаю,

Радости, любви, благословения,

А в делах — удачи и везения!

***

Верба зацветает — дарит нам любовь,

Нежность в каждом взгляде, доброты огонь.

С Вербным Воскресеньем поздравляю Вас,

Пусть теплей на сердце станет всем сейчас!

***

Сегодня день особенный такой –

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть будет мир и радость на земле,

Пусть крепнут семьи, подрастают дети,

Пускай у всех получится людей

Стать самыми счастливыми на свете!

***

Здоровья, доброты и радостных мгновений,

Я желаю от души в Вербное Воскресение,

В доме достатка, стремлений прекрасных,

Светлой энергии, чудесного счастья.

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и картинках

***

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

***

Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

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От души поздравляю со Светлым Вербным Воскресеньем. Как Христос однажды вошел в Иерусалим, подарив людям любовь и надежду, так пусть и в вашу жизнь войдет духовная чистота, благодать и спокойствие.

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В это Вербное воскресенье желаю, чтобы твоя жизнь всегда была плодотворной и сулила тебе удачу, чтобы всегда ты слышал хруст купюр, и удача никогда не обходила тебя стороной!

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Автор: Алина Вишневская