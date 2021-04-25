Сегодня, 25 апреля, православные христиане празднуют Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.
Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникПраздник является одним из двенадцати крупнейших в церковном календаре после Пасхи и ежегодно отмечается ровно за неделю до него.
Посвящен он торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Он прибывал в город верхом на осле, а народ встречал Иисуса, бросая на дорогу одежду и пальмовые ветви в знак приветствия и восхищения.
Для Украины пальмы не являются типичным растением, поэтому в ознаменование тех ветвей используют ивовые. Отсюда и народное название праздника – Вербное воскресенье.
УНИАН собрал лучшие поздравления с праздником в красивых стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки.
С Вербным воскресеньем – поздравительные стихи и открытки
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В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.
***
С Вербным воскресеньем,
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит,
И от всех невзгод хранит!
***
Сегодня у всех особенный букет
Он нежный и прекрасный,
Это вербной веточки цвет
Она дарит праздник ясный.
Помоги с молитвою по жизни идти
И не дай Бог согрешить.
И пусть не будет лукавого на пути
Я с воскресением вербным поздравляю!
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!
***
Верба зацветает — дарит нам любовь,
Нежность в каждом взгляде, доброты огонь.
С Вербным Воскресеньем поздравляю Вас,
Пусть теплей на сердце станет всем сейчас!
***
Сегодня день особенный такой –
Отмечен и покоем, и весельем.
Всех христиан, в прекрасный день святой,
Мы поздравляем с вербным воскресеньем!
Пусть будет мир и радость на земле,
Пусть крепнут семьи, подрастают дети,
Пускай у всех получится людей
Стать самыми счастливыми на свете!
***
Здоровья, доброты и радостных мгновений,
Я желаю от души в Вербное Воскресение,
В доме достатка, стремлений прекрасных,
Светлой энергии, чудесного счастья.
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и картинках
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С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
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Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.
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От души поздравляю со Светлым Вербным Воскресеньем. Как Христос однажды вошел в Иерусалим, подарив людям любовь и надежду, так пусть и в вашу жизнь войдет духовная чистота, благодать и спокойствие.
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В это Вербное воскресенье желаю, чтобы твоя жизнь всегда была плодотворной и сулила тебе удачу, чтобы всегда ты слышал хруст купюр, и удача никогда не обходила тебя стороной!
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