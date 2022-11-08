Пожелания доброго утра от родных или друзей зарядят позитивом на целый день. Даже такая мелочь, как картинка или короткий стих, покажут вашу заботу о человеке и приязненное отношение к нему. УНИАН собрал красивые стихи и открытки с пожеланиями доброго утра, чтобы поднять настроение близким.
С добрым утром: стихи, проза и открытки
С добрым утром. Шлю привет.
Пусть прольётся счастья свет.
День пускай отличным будет,
А тоска тебя забудет!
***
Доброго утра, прекрасного дня!
Ярких событий без грусти и зла,
Ясного неба в погожий денек
Того, что приносит любовь и восторг.
Не унывай и реальность цени
Жизнь так прекрасна и этим живи!
Радость цени каждый миг, каждый час.
Пусть этот мир только радует нас.
***
Доброе утро! Пусть день будет ясным,
А настроение только прекрасным.
Пусть пробуждение радость несет,
Без суеты, без тревог и забот.
Рассвет пусть уносит унылую тень,
Счастливой улыбкой встречай новый день.
***
Утречко давно уж встало,
Потянулось, позевало,
Подключило интернет
И послало всем привет.
Я, его перехватив,
Посылаю позитив.
Без намёков сообщаю:
Утра доброго желаю!
***
Утра доброго желаю,
День хорошим будет пусть.
Позитив я направляю,
Пусть уйдут печаль и грусть!
***
Заглянуло утро в окна,
Вновь вступает день в права.
Солнца лучики сквозь стекла
Скажут больше, чем слова.
Пусть твой день пройдет удачно,
Феерично, не занудно.
Пусть решатся все задачи.
С новым днем! И с добрым утром!
***
Утро доброе! Привет!
Улыбнись ему в ответ.
День пусть будет доброй сказкой,
Принесет заботу с лаской!
***
С добрым утром, с новым днем!
Чистый лист перевернем.
Утро пусть хорошим будет,
От ночного сна разбудит!
***
Хочу пожелать тебе Доброго утра!
Чтобы день твой прошёл очень бодро и шустро.
Чтобы радость в глазах твоих не потухала,
Чтоб улыбка твоя не угасала!
***
Утра доброго желаю,
Просыпайся, потянись.
Нежно-нежно обнимаю,
Прочитай и улыбнись!
***
Пусть это утро будет ясным,
Согретым в солнечных лучах.
Пусть будет мир вокруг прекрасным,
А счастье — даже в мелочах
***.
С добрым утром! Пускай весь день тебя преследует удача и везение. Отличного настроения, и чтобы все дела выполнялись с легкостью!
***
Доброе утро! Пусть оно начнется с радости и улыбки, с вдохновения и удачи, с больших амбиций и высоких стремлений. Желаю огромного заряда бодрости, энергии и позитива на весь день!
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Доброе утро! Пусть этот день принесет тебе лишь хорошее настроение и бодрость духа. Наслаждайся этим днём, пусть он будет наполнен исключительно положительными эмоциями.
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Доброго утречка, радостного настроения! Пусть день сложится удачно! Пускай даже самое маленькое действие приносит блестящие результаты! Успехов, побед, вдохновения!
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Доброе утро! Пусть этот день будет для тебя насыщенный и плодотворным, но в то же время легким и веселым! Удачи тебе и хорошего тебе настроения!
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С добрым утром, с началом нового дня. Пусть он принесет приятные впечатления и наполнит вашу жизнь новыми надеждами. Пусть сегодня тебе очень везет!
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Доброе утро. Пусть впереди ждет продуктивный, радостный, успешный и счастливый день. А пока наслаждайся ароматным кофе, пейзажем из окна и своим отражением в зеркале. Улыбнись, ведь всё будет хорошо!
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Желаю самого яркого и солнечного утра. Желаю самого прекрасного и радостного настроения. Желаю самого вкусного и сытного завтрака. Желаю самого веселого и удачного старта в этот день!
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Пусть каждое Ваше утро будет солнечным, лучистым, спокойным, сердечным, ароматным, и конечно же, добрым!
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Доброго утра! Пускай оно принесет много радости, тепла и заботы! Пускай яркие ароматы, чувства и люди будут с тобой в это утро!