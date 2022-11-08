Отрытки с добрым утром / фото pixabay.com

Пожелания доброго утра от родных или друзей зарядят позитивом на целый день. Даже такая мелочь, как картинка или короткий стих, покажут вашу заботу о человеке и приязненное отношение к нему. УНИАН собрал красивые стихи и открытки с пожеланиями доброго утра, чтобы поднять настроение близким.

С добрым утром: стихи, проза и открытки

С добрым утром. Шлю привет.

Пусть прольётся счастья свет.

Видео дня

День пускай отличным будет,

А тоска тебя забудет!

***

Доброго утра, прекрасного дня!

Ярких событий без грусти и зла,

Ясного неба в погожий денек

Того, что приносит любовь и восторг.

Не унывай и реальность цени

Жизнь так прекрасна и этим живи!

Радость цени каждый миг, каждый час.

Пусть этот мир только радует нас.

***

Доброе утро! Пусть день будет ясным,

А настроение только прекрасным.

Пусть пробуждение радость несет,

Без суеты, без тревог и забот.

Рассвет пусть уносит унылую тень,

Счастливой улыбкой встречай новый день.

***

Утречко давно уж встало,

Потянулось, позевало,

Подключило интернет

И послало всем привет.

Я, его перехватив,

Посылаю позитив.

Без намёков сообщаю:

Утра доброго желаю!

***

Утра доброго желаю,

День хорошим будет пусть.

Позитив я направляю,

Пусть уйдут печаль и грусть!

***

Заглянуло утро в окна,

Вновь вступает день в права.

Солнца лучики сквозь стекла

Скажут больше, чем слова.

Пусть твой день пройдет удачно,

Феерично, не занудно.

Пусть решатся все задачи.

С новым днем! И с добрым утром!

***

Утро доброе! Привет!

Улыбнись ему в ответ.

День пусть будет доброй сказкой,

Принесет заботу с лаской!

***

С добрым утром, с новым днем!

Чистый лист перевернем.

Утро пусть хорошим будет,

От ночного сна разбудит!

***

Хочу пожелать тебе Доброго утра!

Чтобы день твой прошёл очень бодро и шустро.

Чтобы радость в глазах твоих не потухала,

Чтоб улыбка твоя не угасала!

***

Утра доброго желаю,

Просыпайся, потянись.

Нежно-нежно обнимаю,

Прочитай и улыбнись!

***

Пусть это утро будет ясным,

Согретым в солнечных лучах.

Пусть будет мир вокруг прекрасным,

А счастье — даже в мелочах

***.

С добрым утром! Пускай весь день тебя преследует удача и везение. Отличного настроения, и чтобы все дела выполнялись с легкостью!

***

Доброе утро! Пусть оно начнется с радости и улыбки, с вдохновения и удачи, с больших амбиций и высоких стремлений. Желаю огромного заряда бодрости, энергии и позитива на весь день!

***

Доброе утро! Пусть этот день принесет тебе лишь хорошее настроение и бодрость духа. Наслаждайся этим днём, пусть он будет наполнен исключительно положительными эмоциями.

***

Доброго утречка, радостного настроения! Пусть день сложится удачно! Пускай даже самое маленькое действие приносит блестящие результаты! Успехов, побед, вдохновения!

***

Доброе утро! Пусть этот день будет для тебя насыщенный и плодотворным, но в то же время легким и веселым! Удачи тебе и хорошего тебе настроения!

***

С добрым утром, с началом нового дня. Пусть он принесет приятные впечатления и наполнит вашу жизнь новыми надеждами. Пусть сегодня тебе очень везет!

***

Доброе утро. Пусть впереди ждет продуктивный, радостный, успешный и счастливый день. А пока наслаждайся ароматным кофе, пейзажем из окна и своим отражением в зеркале. Улыбнись, ведь всё будет хорошо!

***

Желаю самого яркого и солнечного утра. Желаю самого прекрасного и радостного настроения. Желаю самого вкусного и сытного завтрака. Желаю самого веселого и удачного старта в этот день!

***

Пусть каждое Ваше утро будет солнечным, лучистым, спокойным, сердечным, ароматным, и конечно же, добрым!

***

Доброго утра! Пускай оно принесет много радости, тепла и заботы! Пускай яркие ароматы, чувства и люди будут с тобой в это утро!

Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото klike.net
Картинки с добрым утром / фото davno.ru
Картинки с добрым утром / фото davno.ru
Картинки с добрым утром / фото davno.ru
Картинки с добрым утром / фото davno.ru
Картинки с добрым утром / фото davno.ru

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