Картинки с добрым утром зарядят вас позитивом на целый день.

Пожелания доброго утра от родных или друзей зарядят позитивом на целый день. Даже такая мелочь, как картинка или короткий стих, покажут вашу заботу о человеке и приязненное отношение к нему. УНИАН собрал красивые стихи и открытки с пожеланиями доброго утра, чтобы поднять настроение близким.

С добрым утром: стихи, проза и открытки

С добрым утром. Шлю привет.

Пусть прольётся счастья свет.

Видео дня

День пускай отличным будет,

А тоска тебя забудет!

***

Доброго утра, прекрасного дня!

Ярких событий без грусти и зла,

Ясного неба в погожий денек

Того, что приносит любовь и восторг.

Не унывай и реальность цени

Жизнь так прекрасна и этим живи!

Радость цени каждый миг, каждый час.

Пусть этот мир только радует нас.

***

Доброе утро! Пусть день будет ясным,

А настроение только прекрасным.

Пусть пробуждение радость несет,

Без суеты, без тревог и забот.

Рассвет пусть уносит унылую тень,

Счастливой улыбкой встречай новый день.

***

Утречко давно уж встало,

Потянулось, позевало,

Подключило интернет

И послало всем привет.

Я, его перехватив,

Посылаю позитив.

Без намёков сообщаю:

Утра доброго желаю!

***

Утра доброго желаю,

День хорошим будет пусть.

Позитив я направляю,

Пусть уйдут печаль и грусть!

***

Заглянуло утро в окна,

Вновь вступает день в права.

Солнца лучики сквозь стекла

Скажут больше, чем слова.

Пусть твой день пройдет удачно,

Феерично, не занудно.

Пусть решатся все задачи.

С новым днем! И с добрым утром!

***

Утро доброе! Привет!

Улыбнись ему в ответ.

День пусть будет доброй сказкой,

Принесет заботу с лаской!

***

С добрым утром, с новым днем!

Чистый лист перевернем.

Утро пусть хорошим будет,

От ночного сна разбудит!

***

Хочу пожелать тебе Доброго утра!

Чтобы день твой прошёл очень бодро и шустро.

Чтобы радость в глазах твоих не потухала,

Чтоб улыбка твоя не угасала!

***

Утра доброго желаю,

Просыпайся, потянись.

Нежно-нежно обнимаю,

Прочитай и улыбнись!

***

Пусть это утро будет ясным,

Согретым в солнечных лучах.

Пусть будет мир вокруг прекрасным,

А счастье — даже в мелочах

***.

С добрым утром! Пускай весь день тебя преследует удача и везение. Отличного настроения, и чтобы все дела выполнялись с легкостью!

***

Доброе утро! Пусть оно начнется с радости и улыбки, с вдохновения и удачи, с больших амбиций и высоких стремлений. Желаю огромного заряда бодрости, энергии и позитива на весь день!

***

Доброе утро! Пусть этот день принесет тебе лишь хорошее настроение и бодрость духа. Наслаждайся этим днём, пусть он будет наполнен исключительно положительными эмоциями.

***

Доброго утречка, радостного настроения! Пусть день сложится удачно! Пускай даже самое маленькое действие приносит блестящие результаты! Успехов, побед, вдохновения!

***

Доброе утро! Пусть этот день будет для тебя насыщенный и плодотворным, но в то же время легким и веселым! Удачи тебе и хорошего тебе настроения!

***

С добрым утром, с началом нового дня. Пусть он принесет приятные впечатления и наполнит вашу жизнь новыми надеждами. Пусть сегодня тебе очень везет!

***

Доброе утро. Пусть впереди ждет продуктивный, радостный, успешный и счастливый день. А пока наслаждайся ароматным кофе, пейзажем из окна и своим отражением в зеркале. Улыбнись, ведь всё будет хорошо!

***

Желаю самого яркого и солнечного утра. Желаю самого прекрасного и радостного настроения. Желаю самого вкусного и сытного завтрака. Желаю самого веселого и удачного старта в этот день!

***

Пусть каждое Ваше утро будет солнечным, лучистым, спокойным, сердечным, ароматным, и конечно же, добрым!

***

Доброго утра! Пускай оно принесет много радости, тепла и заботы! Пускай яркие ароматы, чувства и люди будут с тобой в это утро!

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