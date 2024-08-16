Череду августовских Спасов замыкает Ореховый Спас. В церковном календаре праздник называется Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа, и в этом году его отмечают уже по новому стилю. Рассказываем, когда Ореховый Спас и как поздравить с этим торжеством родных и близких.
Какого числа Ореховый Спас по новому календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - все даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому Ореховый Спас в 2024 году верующие отмечают 16 августа. Но для тех, кто придерживается старого стиля, дата осталась прежней - 29 августа.
Ореховый Спас - поздравления
Если хлебом кормят вас -
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год!
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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью. Пусть в доме вашем царят благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяний, чистоты души и радости сердца.
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На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
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С праздником! Пусть никогда не пустуют Ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а очаг, чтобы грел счастьем. Благополучия и крепкой, как скорлупа ореха, воли!
***
На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.
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Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
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Желаю вам света и тепла! Пусть вашу дорогу всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. С Ореховым Спасом!
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Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни! С Ореховым Спасом!
Ореховый спас - открытки
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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.