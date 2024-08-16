Ореховый Спас, или, как его еще называют в народе, Хлебный Спас - последний в череде августовских Спасов.

Череду августовских Спасов замыкает Ореховый Спас. В церковном календаре праздник называется Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа, и в этом году его отмечают уже по новому стилю. Рассказываем, когда Ореховый Спас и как поздравить с этим торжеством родных и близких.

Какого числа Ореховый Спас по новому календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - все даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому Ореховый Спас в 2024 году верующие отмечают 16 августа. Но для тех, кто придерживается старого стиля, дата осталась прежней - 29 августа.

Ореховый Спас - поздравления

Если хлебом кормят вас -

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На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придет с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесет

Радости на целый год!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью. Пусть в доме вашем царят благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяний, чистоты души и радости сердца.

***

На Спас Ореховый желаю,

Чтобы Господь тебя хранил.

А небо пусть предоставляет

Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,

Большое счастье обрети.

И в глубину души бескрайней

Добро и радость ты впусти!

***

С праздником! Пусть никогда не пустуют Ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а очаг, чтобы грел счастьем. Благополучия и крепкой, как скорлупа ореха, воли!

***

На Спас Ореховый желаю,

Чтобы Господь тебя хранил.

А небо пусть предоставляет

Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,

Большое счастье обрети.

И в глубину души бескрайней

Добро и радость ты впусти!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

***

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

***

Желаю вам света и тепла! Пусть вашу дорогу всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. С Ореховым Спасом!

***

Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни! С Ореховым Спасом!

Ореховый спас - открытки

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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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