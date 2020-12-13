До старта новогодних и рождественских праздников осталось меньше месяца.

Женщинам чаще ищут букеты, кисти для макияжа и шоколадные наборы. А вот мужчинам фуднаборы и банные принадлежности.

Об этом сообщает OLX.

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Что же ищут украинцы перед праздниками?

В этом году высокие шансы получить в подарок шкатулку - ведь в ноябре она лидер среди поисковых запросов в разделе "Подарки". В среднем они стоят 265 грн.

Также украинцы присматриваются к картинам. Выбрать наиболее удачную можно за 550 грн. Еще часто ищут цветы за 350 грн. Еще один популярный вариант сюрприза - зажигалки (около 220 грн) и брелоки (около 100 грн).

Самыми дорогими вариантами в разделе "Подарки" стали иконы из дуба темпера (в среднем 96 000 грн) и коллекционная монета "Острожская Библия" за 95 000 грн. В рейтинге наиболее ценных оказались также серебряные нарды (54 000 грн), бронзовая скульптура ручной работы (53 000 грн) и чернильная ручка (50 000 грн).

Подарки девушкам

Судя по количеству отзывов, украинцы часто выбирают в подарок для женщин цветы и сладкие подарки. Подобрать шоколадный набор для мамы или бабушки можно в среднем за 90 грн. Немало и тех, кто хочет, чтобы подарок долго радовал глаз, и выбирает фотокомпозиции (например, фотокубики). В среднем такой вариант памятного подарка будет стоить 350 грн.

Распространенный подарок для женщин - кисти для макияжа. Набор из 12 штук можно приобрести за 490 грн.

Подарки для мужчин

Мужчинам выбирают фуднаборы, стоимостью в среднем 600 грн. Также смотрят креативные минибары. Такой сюрприз обойдется в среднем в 2 700 грн.

Для постоянных посетителей бани на OLX предлагают банный набор из шапочки, чая, тапочек и других необходимых вещей. Украинцы охотно выбирают его в подарок и платят в среднем 500 грн.

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Автор: УНИАН