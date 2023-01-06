Что надо делать 6 января перед Рождеством - читайте в материале УНИАН.

Навечерие Рождества Христова, канун праздника Рождества, наполнено особенным трепетным ожиданием - мир ждет Спасителя. У православных христиан навечерие наступает 6 января. Что значит этот день для верующих, его традиции и запреты - в материале УНИАН.

Ранее мы писали, какие есть колядки на Рождество 2023 для детей.

Последний день перед Рождеством называется навечерие Рождества Христова. Мы привыкли к более обиходному названию - Сочельник. Это канун Рождества и последний день Рождественского поста. В это время проходят главные приготовления к празднику, а сам день следует провести в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.

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Навечерие Рождества Христова - особенности дня

Ежегодно Сочельник православные христиане отмечают накануне Рождества - 6 января. В 2023 году навечерие Рождества выпадает на пятницу. В этот день люди посещают торжественные церковные службы и устраивают шумные святочные забавы - так весьма интересным образом переплелись православные и языческие традиции.

Когда нужно идти в церковь 6 или 7 января? В церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером, 6 января, с вечерней службы. В навечерие Рождества принято воздерживаться от пищи до самого вечера, когда служится литургия. В народе принято не есть до первой звезды - символа Вифлеемской звезды, которая возвестила волхвов о Рождении Христа.

Навечерие Рождества Христова - традиции праздника

В преддверии Рождества у православных принято надевать новую одежду и просить прощения у людей, которых обидели. Также нужно и самому простить всех своих недругов. В этот день запрещается злословить и ругаться, в доме следует сделать уборку, а затем приступить к приготовлению праздничного ужина.

По народному обычаю готовят меню на Сочельник - на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное блюдо - это кутья, или сочиво, из цельных зерен риса или пшеницы, с добавлением мака, меда, грецких орехов. Также готовят узвар из сухофруктов с медом. Кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин, поэтому кутью без узвара ставить на стол нельзя. Начинают ужин после появления первой звезды на небе с молитвы. В первую очередь следует отведать кутьи, а затем - остальные блюда.

В народной традиции в Сочельник гадают: девушки - на суженого, а семейные люди - на урожай. Но это не христианская традиция, церковь запрещает гадания. В некоторых регионах Украины в навечерие Рождества принято колядовать, в других же - колядуют 7 января, иногда аж до Василия, 14 января.

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