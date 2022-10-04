Народный праздник 4 октября получил названия Кондрат и Игнат.

Христиане отмечают церковный праздник 4 октября в честь апостола от 70-ти Кодрата Афинского и митрополита Дмитрия Ростовского. Святому Дмитрию молятся о покровительстве сирот, вдов и бедных людей. Также ему читают молитву для исцеления от болезней легких.

Сегодняшний день считается очень удачным для лечения любых болезней легких, а также для обследования и рентгена легких. Также эта дата удачна для лечения болезней груди у женщин, таких как мастит.

4 октября в народе считалось удачной датой для торговцев и богачей. Наши предки верили, что в эту дату можно разбогатеть, поэтому назначали на эту дату различные сделки и крупные продажи.

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Также в народе верили, что это единственный день в году, когда злые силы беснуются и от них невозможно защититься. Поэтому в эту дату не ходили в лес в одиночку и не посещали кладбище.

Что нельзя делать 4 октября

Нельзя ходить в лес сегодня. Не стоит посещать кладбище. В этот день нельзя резать домашнюю птицу. Запрещено рассказывать чужие секреты, иначе и ваши секреты станут известны.

Приметы погоды 4 октября

Какая погода сегодня - таким будет весь октябрь.

Если листья березы начали желтеть с верхушки, то зима будет ранней.

Мало грибов и много орехов - к суровой и снежной зиме.

Если день холодный, а ночью потеплело, то зима будет холодной и снежной.

Если дует северо-западный ветер, то зима будет морозной.

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