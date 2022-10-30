Народный праздник 30 октября известен под названием День Осия Колесника.

Христиане отмечают церковный праздник 30 октября в честь известного пророка и мудреца Осия. В народе в старину святой Осий "отвечал" за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы.

Мужчины в этот день осматривали, чинили и чистили телеги. Колеса смазывали смолой и дегтем. Затем телеги убирали в сарай до весны и вместо них доставали сани. Вместе с телегой также осматривали лошадей: чистили копыта, меняли подковы и расчесывали гриву.

30 октября издавна считается удачным днем для романтических дел, свиданий и свадьбы. Но признаваться в любви и проявлять инициативу сегодня должна именно девушка.

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Что нельзя делать 30 октября

В былые времена в этот день по неизвестным причинам запрещалось мыться. После этого дня уже нельзя выкапывать свеклу, если не успели выкопать ранее. Такая свекла быстро сгниет в земле. 30 октября не стоит есть рыбу, чтобы не было проблем с желудком. Неудачный день для решения важных рабочих вопросов, сделок и совещаний.

Приметы погоды 30 октября

Редкие звезды на небе сулят вьюгу и ненастье.

Белая луна сулит похолодание, желтая - солнечную погоду.

Пасмурное небо сулит дождливую погоду в ближайшие дни.

Кошка крепко спит целый день - к потеплению.

Если гуси часто машут крылья, то скоро пойдут дожди.

Муравьи построили очень высокие и крепкие муравейники - к суровой и снежной зиме.

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