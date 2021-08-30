В этот день нельзя ходить в церковь и играть свадьбу.

Христиане отмечают 30 августа церковный праздник мученика Мирона. Этот день считается началом листопада. Первыми опадают листья с березы и черемухи.

30 августа по обычаю во дворе сжигают старые вещи и сухую траву. Это должно изгнать скорби и болезни. Обязательно сжигали поношенную обувь, чтобы защититься от болезней ног. Маленьких детей в этот день окатывали водой с ведра, чтобы закалить организм.

На Мирона нельзя ходить на кладбище и в церковь – иначе семью ждет голод и неурожай. В этот день получаются очень вкусные заготовки на зиму. 30 августа следует помочь сиротам, голодающим и обездоленным. Дата считается очень неудачной для свадьбы.

Приметы погоды 30 августа

Хорошая погода в этот день сулит раннюю весну.

Если птицы уже улетели на юг – скоро будет похолодание.

Туман и роса утром – к хорошей погоде.

Облачный закат – в ближайшие дни будет непогода.

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Автор: Екатерина Пулатова