Народный праздник 3 декабря известен под названием Петр-полукорм.

3 января верующие отмечают церковный праздник киевского митрополита Петра. В этот период люди активно готовились к Рождеству. Сегодняшнюю дату называют Петр-полукорм, поскольку половина зимних запасов уже была съедена.

3 января считается хорошей приметой умыться водой из ключа. Тогда человек весь год будет здоровым. Также можно умыться простой водой, в которой лежал любой серебряный предмет. Такой водой опрыскивают припасы, чтобы они не испортились до конца зимы.

Что нельзя делать 3 января

В эту дату нельзя никому желать здоровья и счастья, иначе все исполнится наоборот. Нельзя давать обещания и клятвы. Кто в этот день подслушает чужой разговор или будет подглядывать, тот лишится слуха.

Приметы погоды 3 января

Масло снега – к жаркому и засушливому лету.

Если снега много выпало, то урожай будет хорошим.

Эхо далеко и отчетливо слышно – к сильным заморозкам.

Красный рассвет – к сильному ветру и метели.

Какой сегодня день – таким сентябрь будет.

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