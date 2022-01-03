Народный праздник 3 января / фото ua.depositphotos.com

3 января верующие отмечают церковный праздник киевского митрополита Петра. В этот период люди активно готовились к Рождеству. Сегодняшнюю дату называют Петр-полукорм, поскольку половина зимних запасов уже была съедена.

3 января считается хорошей приметой умыться водой из ключа. Тогда человек весь год будет здоровым. Также можно умыться простой водой, в которой лежал любой серебряный предмет. Такой водой опрыскивают припасы, чтобы они не испортились до конца зимы.

Что нельзя делать 3 января

  1. В эту дату нельзя никому желать здоровья и счастья, иначе все исполнится наоборот.
  2. Нельзя давать обещания и клятвы.
  3. Кто в этот день подслушает чужой разговор или будет подглядывать, тот лишится слуха.

Приметы погоды 3 января

  • Масло снега – к жаркому и засушливому лету.
  • Если снега много выпало, то урожай будет хорошим.
  • Эхо далеко и отчетливо слышно – к сильным заморозкам.
  • Красный рассвет – к сильному ветру и метели.
  • Какой сегодня день – таким сентябрь будет.

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