Народный праздник 3 января / фото ua.depositphotos.com
3 января верующие отмечают церковный праздник киевского митрополита Петра. В этот период люди активно готовились к Рождеству. Сегодняшнюю дату называют Петр-полукорм, поскольку половина зимних запасов уже была съедена.
3 января считается хорошей приметой умыться водой из ключа. Тогда человек весь год будет здоровым. Также можно умыться простой водой, в которой лежал любой серебряный предмет. Такой водой опрыскивают припасы, чтобы они не испортились до конца зимы.
Что нельзя делать 3 января
- В эту дату нельзя никому желать здоровья и счастья, иначе все исполнится наоборот.
- Нельзя давать обещания и клятвы.
- Кто в этот день подслушает чужой разговор или будет подглядывать, тот лишится слуха.
Приметы погоды 3 января
- Масло снега – к жаркому и засушливому лету.
- Если снега много выпало, то урожай будет хорошим.
- Эхо далеко и отчетливо слышно – к сильным заморозкам.
- Красный рассвет – к сильному ветру и метели.
- Какой сегодня день – таким сентябрь будет.