Эта дата в народе известна под названиями Людмилин день, Людмила и Ефимия, Птичья кость.

Христиане отмечают 29 сентября православный праздник мученицы Людмилы, княгини Чешской, и святой мученицы Евфимии Всехвальной. Наши предки в этот день рассматривали кость утки или курицы, и предсказывали по ней погоду на зиму. Если кость толстая и на ней много жира, то зима будет морозной.

29 сентября считается очень удачным днем для заготовки капусты на зиму. Девушки устраивали "капустные вечеринки", куда приглашали всю молодежь и присматривали женихов. На Людмилин день было принято всей семьей ходить в баню. Считается, что после пара в бане весь год не будешь болеть.

Что нельзя делать 29 сентября

Влюбленным нельзя целоваться, иначе они быстро расстанутся. Нельзя примерять чужую обувь. Нельзя ловить рыбу и гулять у реки, чтобы не навлечь беду в дом. Грехом считается завидовать кому-то в этот день.

Приметы погоды 29 сентября

Гром сегодня предвещает морозную, но бесснежную зиму.

Если скворцы ещё не улетели на зимовку, то заморозки будут нескоро.

Чем теплее и суше день, тем позднее наступит зима. Если идет дождь – зима будет ранней.

Деревья уже пожелтели, но не опали – к долгой осени.

Автор: Екатерина Пулатова