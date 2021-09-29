Какой сегодня праздник 29 сентября / фото УНИАН

Христиане отмечают 29 сентября православный праздник мученицы Людмилы, княгини Чешской, и святой мученицы Евфимии Всехвальной. Наши предки в этот день рассматривали кость утки или курицы, и предсказывали по ней погоду на зиму. Если кость толстая и на ней много жира, то зима будет морозной. 

29 сентября считается очень удачным днем для заготовки капусты на зиму. Девушки устраивали "капустные вечеринки", куда приглашали всю молодежь и присматривали женихов. На Людмилин день было принято всей семьей ходить в баню. Считается, что после пара в бане весь год не будешь болеть.

Что нельзя делать 29 сентября

  1. Влюбленным нельзя целоваться, иначе они быстро расстанутся.
  2. Нельзя примерять чужую обувь.
  3. Нельзя ловить рыбу и гулять у реки, чтобы не навлечь беду в дом.
  4. Грехом считается завидовать кому-то в этот день.

Приметы погоды 29 сентября

  • Гром сегодня предвещает морозную, но бесснежную зиму.
  • Если скворцы ещё не улетели на зимовку, то заморозки будут нескоро.
  • Чем теплее и суше день, тем позднее наступит зима. Если идет дождь – зима будет ранней.
  • Деревья уже пожелтели, но не опали – к долгой осени.

Автор: Екатерина Пулатова