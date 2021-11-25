Народный праздник 25 ноября получил названия Иван Снежный, Иван Милостивый.

25 ноября отмечается церковный праздник патриарха Иоанна Милостивого и Милостивой иконы Божьей Матери. В эту дату обычно стоит холодная и снежная погода, а день уже значительно короче. По приметам, если девушка не нашла любовь до этого дня, то будет одинокой до Масленицы.

25 ноября считается удачным днем для торговли и покупок. В эту дату стараются продать как можно больше товара. 25 ноября прилетают на зимовку многие зимние птицы. В этот день родные дают хорошие советы и к ним надо прислушиваться.

Этот день считается сложным для маленьких детей. Они легко могут заболеть или получить травму. Родители стараются не оставлять детей одних и тепло одевать. Чтобы малыш не заболел, ему нужно съесть горсть орехов.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя оставлять детей без присмотра. Нельзя ничего поднимать с земли. Девушкам нельзя покупать обувь.

Приметы погоды 25 ноября

Какая погода сегодня, таким будет и декабрь.

Утренний мороз предвещает скорые заморозки.

Облака плывут против ветра – к снегу.

Если снег выпал и не тает, то весна будет поздней.

Автор: Екатерина Пулатова