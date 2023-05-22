Народный праздник 22 мая известен под названиями Никола Вешний, весенний, летний, теплый, травный, Николин день.

22 мая наши предки чтят Николая Чудотворца, одного из самых известных в православии святых. В православии его чтят дважды в году - 19 декабря и 22 мая. Сегодняшнюю дату называют Николаем Вешним или Николаем Летним. Украинцы всегда почтительно относились к Святому Николаю и к праздникам его памяти. В его честь назван один из областных центров - Николаев.

Наши предки заметили, что в День Николая Весеннего начинает активно расти трава. В эту дату лошадей, коз и овец на весь день выгоняли на поле. Верили, что в этот праздник выпас особенно полезен для животных, поскольку сам Николай освящает зелень.

Также сегодняшняя дата считается удачной для сбора лекарственных трав и зелени. К 21 мая на огородах часто созревает зеленый лук и чеснок, петрушка, щавель. С этих растений наши предки в мае пекли пироги и готовили зеленый борщ.

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Для наших предков День Николая 22 мая был рубежом, после которого сеяли овес, пшеницу и кукурузу. До этого дня к посевам приступали с опаской, поскольку боялись майских заморозков. А картошку наоборот старались посадить до этой даты.

Рожденные 22 мая люди очень деловитые и амбициозные. Они уверенны в себе и знают, чего хотят от жизни. Имеют сильные лидерские качества и умеют вести людей за собой. Их покровителем является Николай Чудотворец.

Что нельзя делать 22 мая

В День Николы Летнего нельзя копать землю и стучать по ней, иначе не будет урожая.

Желательно в эту дату не заниматься работой по дому, убирать и стирать.

Категорически запрещено 22 мая ругать и бить детей, поскольку Николай Чудотворец является защитником детей.

Также нельзя в этот день пьянствовать и переедать.

Приметы погоды 22 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождь 22 мая - очень хорошая примета, которая предвещает богатый урожай летом.

Если утром много росы, то год будет плодородным.

Если сегодня гром прогремел ночью, то будет хорошая погода в ближайшие дни, а если гремит днем, то будут дожди.

Лягушки громко квакают 22 мая - к хорошему урожаю овса.

Пчелы далеко от улья улетели - к ясной и сухой погоде в ближайшие дни.

Рябина рано зацвела - осень в этом году будет короткой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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