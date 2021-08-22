Эта дата в народе получила названия день Матвея или Матфей – змеесос коров.

22 августа Православная церковь почитает память апостола Матфия – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день не выгоняли на паству коров, поскольку считалось, что злые духи в облике змей высасывают всё молоко. Обычно 22 августа за окном ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер.

Считается, что с этой даты заканчивается тепло и чувствуется приближение осени. В эту дату на рассвете владельцы коров ставят на порог кувшин с молоком и оставляют до обеда. Считается, что после этого коровы будут лучше доиться. Буренок доили в одиночестве, чтобы уберечься от сглаза.

Этот день считается очень благоприятным для удачной торговли. Святому Матфею молятся купцы и торговцы. Это хороший день для крупной покупки. 22 августа нельзя носить металлические украшения, потирать руку об руку и смотреть на луну.

Приметы погоды 22 августа

Ранний иней – к хорошему урожаю в следующем году.

Непогода в этот день обещает неурожай в следующем году.

Ночь ясная, а росы утром не видно – к дождю.

Если месяц отчетливо виден на небе, то конец августа будет жарким.

Ветреный день – к холодной зиме.

Обильная роса – к теплому и солнечному дню.

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Автор: Екатерина Пулатова