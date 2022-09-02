Народный праздник 2 сентября известен под названием Самойлов день.

Христиане отмечают церковный праздник 2 сентября в честь пророка Самуила. Святого Самуила на Руси считали покровителем мужчин, поэтому сегодня чествовали представителей сильного пола. Женщины в этот день собирали грибы в лесу и готовили хозяину дома грибные блюда. Главным блюдом этого дня считается картошка с грибами.

Работы в поле и огороде к сентябрю заканчивают, но впереди ещё сбор льна и овса. Также 2 сентября считается удачным днем для сбора моркови и свеклы, если эти овощи не собрали раньше. Наши предки говорили, что чем ниже женщина сгибается к земле, тем больше здоровья получит.

По примете, чтобы в жизни были удача и счастье, 2 сентября нужно расчесаться деревянным гребешком.

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Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя стричь волосы и ногти сегодня. Новые знакомства 2 сентября заводить не рекомендуется, особенно в деловой сфере. Супругам категорически нельзя спорить и ругаться, иначе отношения между ними испортятся. Мужчинам нельзя ходить в старой и мятой одежде. Детей без присмотра оставлять нельзя, чтобы их не напугала нечистая сила. Если вам приснился кошмар - его нельзя игнорировать. Этот сон - предупреждение.

Приметы погоды 2 сентября

Если уродилось много рябины, то урожай овса будет хорошим.

Если в сарае завелось много мышей, то зима будет холодной.

Кроты роют много свежих ям - к холодной зиме.

Журавли летят высоко и медленно - к теплой и затяжной осени.

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