Народный праздник 19 октября известен под названиями Фомин день, Хлебный день, Фома-близнец.

19 октября мы отмечаем церковный праздник апостола Фомы, одного из 12 учеников Христа. Его называют Фомой Хлебным и Фомой Неверующий. В этот чтят хлеб и хлебные крошки. 19 октября стоит позавтракать горбушкой хлеба, чтобы день был удачным.

19 октября считается хорошим днем для подведения итогов и планирования дел, а также крупных покупок. Но покупки должны быть действительно нужными, поскольку святой Фома не одобряет расточительство. В эту дату стоит приготовить блюда из теста и поставить на стол.

Что нельзя делать 19 октября

Святой Фома известен нетерпимостью ко лжи. В этот лень нельзя лгать и обманывать, чтобы не рассердить святого. Нельзя выбрасывать хлеб и сметать на пол хлебные крошки. Можно отдать хлеб птицам. Нельзя переедать в этот день.

Приметы погоды 19 октября

Если погода безветренная, то скоро похолодает.

Туманное утро сулит хорошую погоду.

Вороны собираются в стаи – к ухудшению погоды.

Первый снег в этот день – к хорошему урожаю в следующем году.

Автор: Екатерина Пулатова