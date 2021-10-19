19 октября народный праздник / фото 1zoom.ru
19 октября мы отмечаем церковный праздник апостола Фомы, одного из 12 учеников Христа. Его называют Фомой Хлебным и Фомой Неверующий. В этот чтят хлеб и хлебные крошки. 19 октября стоит позавтракать горбушкой хлеба, чтобы день был удачным.
19 октября считается хорошим днем для подведения итогов и планирования дел, а также крупных покупок. Но покупки должны быть действительно нужными, поскольку святой Фома не одобряет расточительство. В эту дату стоит приготовить блюда из теста и поставить на стол.
Что нельзя делать 19 октября
- Святой Фома известен нетерпимостью ко лжи. В этот лень нельзя лгать и обманывать, чтобы не рассердить святого.
- Нельзя выбрасывать хлеб и сметать на пол хлебные крошки. Можно отдать хлеб птицам.
- Нельзя переедать в этот день.
Приметы погоды 19 октября
- Если погода безветренная, то скоро похолодает.
- Туманное утро сулит хорошую погоду.
- Вороны собираются в стаи – к ухудшению погоды.
- Первый снег в этот день – к хорошему урожаю в следующем году.