Народный праздник 19 июня известен под названием Илларион Пропольник.

Христиане отмечают церковный праздник 19 июня в честь преподобного Иллариона. В этот день наши предки чтили зерно и хлебные посевы. Святому Иллариону молились о хорошем урожае хлеба. В эту дату можно помянуть умерших родных, помолиться за их душу.

В этот день христиане соблюдали пост, чтобы почтить память святого Иллариона. Верили, что Бог наградит тех, кто будет употреблять только постную еду в этот день. 19 июня считается благоприятным для борьбы с сорняками и заболеваниями растений.

Что нельзя делать 19 июня

В этот день не стоит пасти коров, овец и других животных. Если дата выпала на полнолуние, то нельзя работать в огороде. Если в этот день проводятся поминки, то на них ни в коем случае нельзя пить спиртное и ссориться.

Приметы погоды 19 июня

Полевой вьюнок раскрыл цветки - к теплой и сухой погоде.

Пчелы долго опыляют цветки - к ясной погоде.

Если на жасмине уже опали все цветы, то осень в этом году будет ранней.

Гром сегодня предвещает дожди.

Если резко похолодало, то вскоре так же резко потеплеет.

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