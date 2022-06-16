Христиане отмечают церковный праздник 16 июня в честь мучеников Лукиллиана, Павла, Ипатия и других. Наши предки считали, что в этот день не стоит ложиться спать рано, а стоит дождаться ночи и выйти на улицу. Кто поймает ночной ветер, тот, по поверьям, будет здоровым и счастливым.
День считается удачным для посевных работ, но только если дует южный или юго-восточный ветер. При северном или западном ветре работать нельзя, а лучше вообще не выходить из дома. К этой дате дозревает первая клубника и ранние яблоки.
День считается удачным для рыбалки и разработки колодца. Сегодня полезны любые водные процедуры, обливания, ходьба по росе. День неудачный для крупных покупок и денежных вложений.
Что нельзя делать 16 июня
- Пересчитывать деньги сегодня - к финансовым проблемам.
- Нельзя стоять и идти против ветра.
- Нельзя рассказывать свои секреты, иначе о них все узнают, и делиться своими планами, иначе они не сбудутся.
Приметы погоды 16 июня
- Южный ветер сулит быстрый рост растений и богатый урожай.
- Собака мало есть и много спит - к дождливой погоде.
- Много росы утром - к хорошему урожаю льна.
- Если совы громко ухают, то скоро погода испортится.
- Гроза 16 июня предвещает плохой сбор сена.