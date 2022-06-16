Народный праздник 16 июня получил названия Лукьян-ветряк, Лука Ветряник.

Христиане отмечают церковный праздник 16 июня в честь мучеников Лукиллиана, Павла, Ипатия и других. Наши предки считали, что в этот день не стоит ложиться спать рано, а стоит дождаться ночи и выйти на улицу. Кто поймает ночной ветер, тот, по поверьям, будет здоровым и счастливым.

День считается удачным для посевных работ, но только если дует южный или юго-восточный ветер. При северном или западном ветре работать нельзя, а лучше вообще не выходить из дома. К этой дате дозревает первая клубника и ранние яблоки.

День считается удачным для рыбалки и разработки колодца. Сегодня полезны любые водные процедуры, обливания, ходьба по росе. День неудачный для крупных покупок и денежных вложений.

Что нельзя делать 16 июня

Пересчитывать деньги сегодня - к финансовым проблемам. Нельзя стоять и идти против ветра. Нельзя рассказывать свои секреты, иначе о них все узнают, и делиться своими планами, иначе они не сбудутся.

Приметы погоды 16 июня

Южный ветер сулит быстрый рост растений и богатый урожай.

Собака мало есть и много спит - к дождливой погоде.

Много росы утром - к хорошему урожаю льна.

Если совы громко ухают, то скоро погода испортится.

Гроза 16 июня предвещает плохой сбор сена.

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