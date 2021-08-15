В народном календаре эта дата получила названия Степан-сеновал, Степанов день.

Христиане отмечают 15 августа церковный праздник в память о христианском святом Стефане Первомученика. В народе святого считали покровителем лошадей, поэтому сегодня заботятся об этих животным. Чтобы они были здоровыми, коней поили водой из ведра с серебряной монетой.

Крестьяне отмечали окончание сенокосной поры. По этому поводу устраивали гуляния, а полевые работы не проводились. Сено и солому прятали под крышу. Сегодня модно косить отросшую траву. 15 августа плетут венок из полевых трав: ромашки, клевера, мяты и других. Такой венок давали болеющим, детям и старикам.

Приметы погоды 15 августа

Кошки скребут стену когтями – к плохой погоде и неудачной рыбной ловле.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Какая погода сегодня, такой она будет весь сентябрь.

Дождь сегодня обещает богатый урожай картошки.

Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой.

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Автор: Екатерина Пулатова