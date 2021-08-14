Этот праздник в народе известен под названиями Медовый Спас, Маковей, Мокрый Маковей.

14 августа отмечается Медовый Спас – первый из трех Спасов. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается празднику Происхождения честных древ Животворящего Креста.

В этот день на Руси освящали колодцы, родниковую и речную воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. После праздника в реке уже не купаются, потому что вода остывает. Поэтому в эту дату все отправляются к водоему. В Медовый Спас запрещены развлечения и гуляния.

14 августа считается праздником пчеловодов. Пасечники собирают мед в новую посуду и освящают в церкви. Освященным медом поминали усопших родственников, часть оставляли в церкви. В этот день готовят медовые пряники и блины с медом.

Приметы погоды 14 августа

Ветреная погода сулит снежную морозную зиму.

Если розы отцвели, то скоро наступят холода.

Если вечером поднялся сильный ветер, то завтра будет дождь.

Какая погода сегодня, такой она будет и на Успение Богородицы 28 августа.

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Автор: Екатерина Пулатова