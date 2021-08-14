14 августа отмечается Медовый Спас – первый из трех Спасов. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается празднику Происхождения честных древ Животворящего Креста.
В этот день на Руси освящали колодцы, родниковую и речную воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. После праздника в реке уже не купаются, потому что вода остывает. Поэтому в эту дату все отправляются к водоему. В Медовый Спас запрещены развлечения и гуляния.
14 августа считается праздником пчеловодов. Пасечники собирают мед в новую посуду и освящают в церкви. Освященным медом поминали усопших родственников, часть оставляли в церкви. В этот день готовят медовые пряники и блины с медом.
Приметы погоды 14 августа
- Ветреная погода сулит снежную морозную зиму.
Если розы отцвели, то скоро наступят холода.
Если вечером поднялся сильный ветер, то завтра будет дождь.
Какая погода сегодня, такой она будет и на Успение Богородицы 28 августа.
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