Народный праздник 12 февраля известен под названиями Трёхсвятие, Васильев день.

Христиане отмечают церковный праздник 12 февраля в честь трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. На Трёхсвятие у наших предков было принято посещать храм и молиться трем святым.

День Трех Святых в давние времена считался семейным праздником. Наши предки в эту дату задумывались, достойно ли они воспитывают детей, и не допускают ли ошибок в воспитании. 12 февраля собирались всей семьей за ужином и читали молитву на примирение. На стол ставили 3 свечи. Если между родными были какие-то обиды, то обязательно просили прощения друг у друга.

По старому стилю это был последний день января. По приметам погоды этого дня судили, каким будет февраль. С этого дня портился санный путь, а в лесу начинали просыпаться от спячки звери. С 12 февраля начинается "звериный свадебник", когда животные активно спариваются.

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Что нельзя делать 12 февраля

В этот день нельзя спорить с родными, ссориться и вспоминать старые обиды. По народным приметам в Трехсвятие нельзя шить и прясть. В эту дату нельзя подковывать коней и подстригать им гриву. Кто нарушит этот запрет, у того будут болеть руки и ноги.

Приметы погоды 12 февраля

Если грачи уже прилетели с зимовки, то год будет неурожайным на фрукты и овощи, но уродится много ягод.

Сильный ветер поднялся - к сырому и снежному февралю.

Волку завыли - к сильным морозам.

Если дует северный ветер, то скоро сильно похолодает.

Деревья покрылись инеем - к потеплению.

Солнце весь день прячется за тучами - к снежному бурану.

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