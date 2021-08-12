В календаре народных праздников этот день получил названия Иван Воин, Силуан и Сила, Силин день.

Христиане отмечают 12 августа церковный праздник в честь святого мученика Иоанна Воина. В народе этот день называют Силин день. Святые Силуан и Сила в народе считались покровителями пасечников. Им молились о хорошем урожае меда и здоровье пчел. Считалось, что к этому дню колоски наливаются солнцем.

К этому времени обычно созревает ежевика. Считается, что если съесть её сегодня, то она подарит физическую силу мужчинам и красоту женщинам. В этот день срывают три листа лопуха и хранят до трех Спасов. Затем на праздники их прикладывают к больным местам.

Существует поверье, что 12 августа по дворам ходят ведьмы в образе летучих мышей или кошек. Они выпивают молоко у коров и замирают. Чтобы защитить скотину, в хлеву оставляли миску со святой водой.

Приметы погоды 12 августа

Дождливая погода означает, что дожди будут идти ещё долго.

Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

Если много рябины поспело, то осень будет ранней и дождливой.

Много насекомых и душно – к дождю.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова