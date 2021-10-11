Народный праздник 11 октября получил названия Харитонов день, Илья Муромец.

Христиане отмечают 11 октября народный праздник преподобного Харитона Исповедника, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Про этот день существует поговорка "Харитон – в избе урон", поскольку дата считается очень опасной.

В Харитонов день очень высок риск подхватить порчу, заболеть или поссориться со второй половиной. Чтобы на человека не навели порчу, рекомендуется сидеть дома. Жених и невеста в эту дату несли пирог с медом знахарке, чтобы она благословила брак.

11 октября почитали богатыря Илью Муромца. Девушки вечером собирались на посиделки за пряжей. Хоть эта дата и считается неудачной, но любовные дела сегодня сложатся благоприятно. Поэтому молодежь часто ходила на свидание 11 октября.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя есть никакие ягоды, поскольку они в этот день считаются проклятыми. Нельзя выметать сор из дома и выкидывать мусор, иначе счастье свое выкинешь. Не стоит отправлять в дорогу, чтобы беды в пути не случилось.

Приметы погоды 11 октября

Утренний иней – к долгой зиме.

Если птицы летят низко над землей, то зима будет ранней и холодной.

Береза вся без листьев стоит – к суровой зиме.

Если солнце на закате красное, то завтра будет ветрено.

Автор: Екатерина Пулатова