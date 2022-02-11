Народный праздник 11 февраля получил названия день Игната, святой Игнатий, Лаврентьев день

Христиане отмечают церковный праздник 11 февраля в честь священномученика Игнатия Богоносца, а также православного епископа Лаврентия Туровского. В народе дата считалась неблагоприятной. Часто 11 февраля случаются мелкие неприятности, теряются вещи, людей мучают болезни.

Чтобы защититься от ведьм, на порог или подоконник клали цветок чертополоха. 11 февраля принято печь пирог с капустой. В ночь с 10 на 11 февраля снятся особые сны. Хороший сон будет вещим, а плохой несет в себе предупреждение или тайный знак.

Что нельзя делать 11 февраля

Не стоит плакать сегодня, иначе будете лить слезы целый год. Постарайтесь сдержать слезы. Женщине нельзя брать в руки вещи мужа, иначе он загуляет. Пить спиртное в этот день - к проблемам со здоровьем. Женщинам нельзя работать в земле и рвать растения - это грозит бесплодием.

Приметы погоды 11 февраля

Ветреная погода - год будет дождливым.

Если день очень морозный, то август будет жарким.

Лес сильно шумит - к оттепели.

Красная луна - к сильному ветру и метели.

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