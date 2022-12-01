Народный праздник 1 декабря известен под названием Платон и Роман Зимоуказатели.

Христиане отмечают церковный праздник 1 декабря в честь святых мучеников Романа и Платона. Этих святых называли Зимоуказателями, поскольку по погоде в первый день зимы определяли погоду на весь сезон.

Этим святым наши предки в Киевской Руси молились о том, чтобы благополучно пережить зиму, а также просили у святых, чтобы зима не была суровой. В этот день проводили ритуал для привлечения денег - клали в карман монету крупного номинала и носили с собой до следующей зимы.

В этот день наши предки занимались творчеством и рукоделием. Было принято в первый день зимы работать руками, например, делать фигуры из глины или изготовлять деревянную посуду. Эти изделия продавали на рынках и таким образом зарабатывали себе на жизнь между сельскохозяйственными сезонами.

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Что нельзя делать 1 декабря

В этот день нельзя кричать, иначе рискуете сорвать голос. Не стоит встречать зиму в плохом настроении и с дурными намерениями к другим людям.

Приметы погоды 1 декабря

Какая погода сегодня, такой она будет всю зиму.

Если комары или мухи летают по дому, то скоро потеплеет.

Метель за окном означает, что и на Масленицу землю заметет.

Сильный ветер в этот день сулит морозную и снежную зиму.

Круги вокруг луны ночью предвещают снегопад.

Вороны ходят по земле и роются в снегу - к потеплению.

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