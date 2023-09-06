6 сентября по новоюлианскому календарю православные верующие отмечают Михайлово чудо - праздник, посвященный сотворенным архангелом Михаилом чудесам. В этот день можно прислать верующим близким и друзьями поздравления с Михайловым чудом - им точно будет приятно.
Архистратиг Михаил считается покровителем Киева и изображен на столичном гербе, поэтому праздник имеет особенное значение для украинцев. Ему молятся о здоровье и благополучии военных, поскольку он глава Божьего войска. Также ему можно помолиться об исцелении любых болезней, поскольку согласно Святому Писанию он исцелил от немоты дочь набожного мужчины.
Поздравления с Михайловым чудом в стихах и прозе
Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
От зла пусть Михаил спасет,
Укажет верную дорогу!
Желаю в этот день добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!
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В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!
Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!
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В день архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
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Поздравляю всех православных со светлым праздником Михайловым чудом. Пусть воин Михаил оберегает с небес наших защитников, приближает победу Украины и возвращение наших воинов домой к своим семьям. Пусть этот праздник принесет чудо в каждую украинскую семью!
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Поздравляю с Михайловым чудом и желаю щедрого счастья, любви и удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть всегда будет тепло и радостно.
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С Днем Святого Михаила! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, достатка, семейной гармонии, побольше позитива. Пусть святой Михаил зарядит вас верой в чудо.
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Архангел Михаил, благослови и освяти этот день. Пусть на сердце каждого верующего будет спокойно и радостно, пусть сбудутся все желания, а все семьи воссоединятся и будут счастливыми!
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Пусть архангел Михаил всегда хранит тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, покой и счастье!