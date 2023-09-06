Поздравления с Михайловым чудом 2023 понравятся всем верующим знакомым.

6 сентября по новоюлианскому календарю православные верующие отмечают Михайлово чудо - праздник, посвященный сотворенным архангелом Михаилом чудесам. В этот день можно прислать верующим близким и друзьями поздравления с Михайловым чудом - им точно будет приятно.

Архистратиг Михаил считается покровителем Киева и изображен на столичном гербе, поэтому праздник имеет особенное значение для украинцев. Ему молятся о здоровье и благополучии военных, поскольку он глава Божьего войска. Также ему можно помолиться об исцелении любых болезней, поскольку согласно Святому Писанию он исцелил от немоты дочь набожного мужчины.

Поздравления с Михайловым чудом в стихах и прозе

Михайлов день пусть принесет

Видео дня

Улыбки, счастья много-много!

От зла пусть Михаил спасет,

Укажет верную дорогу!

Желаю в этот день добра,

Удачи, радостных мгновений,

Любви взаимной и тепла,

А также новых достижений!

***

В День Святого Михаила

Благодати я желаю,

Пусть тебе придаст он силы

И от бед оберегает!

Дом гармонией наполнит,

Оградит от дел греховных,

Все желания исполнит

В этот светлый день церковный!

***

В день архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

***

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

***

Поздравляю всех православных со светлым праздником Михайловым чудом. Пусть воин Михаил оберегает с небес наших защитников, приближает победу Украины и возвращение наших воинов домой к своим семьям. Пусть этот праздник принесет чудо в каждую украинскую семью!

***

Поздравляю с Михайловым чудом и желаю щедрого счастья, любви и удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть всегда будет тепло и радостно.

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С Днем Святого Михаила! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, достатка, семейной гармонии, побольше позитива. Пусть святой Михаил зарядит вас верой в чудо.

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Архангел Михаил, благослови и освяти этот день. Пусть на сердце каждого верующего будет спокойно и радостно, пусть сбудутся все желания, а все семьи воссоединятся и будут счастливыми!

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Пусть архангел Михаил всегда хранит тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, покой и счастье!

Открытки с праздником Михайлово чудо

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