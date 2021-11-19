В ноябре христиане чествуют небесного воина архистратига Михаила. Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Бесплотными силами небес называют ангелов и архангелов, а Михаил возглавляет их. Этот архангел имеет особое значение для украинцев, ведь Михаила считают покровителем Киева.
Михайлов день 2021: когда отмечается
Михайлов день празднуется в одну и ту же дату каждый год – 21 ноября, или 8 ноября по григорианскому календарю. Дата праздника выбрана неслучайно. Ноябрь в давние времена был девятым по счету месяцем и символизировал девять ангельских чинов, а восьмой день выбран, т.к. ангельский суд на Страшном суде совершится в 8 день.
Что нельзя делать в Михайлов день
На Михайлов день принято веселиться и приглашать гостей. На стол обязательно ставили много блюд. Считалось, что чем богаче и вкуснее блюда, тем довольнее будет архангел Михаил. В эту дату установлено несколько запретов:
- нельзя отказывать никому в помощи;
- запрещено заниматься работой по дому, убирать и стирать;
- нельзя мыть голову, иначе можно вымыть весь ум;
- нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом, чтобы не навлечь гнев святого;
- в этот день запрещено обманывать других и пытаться заработать нечестным путем.
Лучший способ отметить Михайлов день в 2021 году – посетить богослужение или прочесть молитву архангелу дома. В этот праздник можно венчаться и необязательно соблюдать пост.
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