Михайлов день в 2021 году выпадет на воскресенье, поэтому в этот праздник будет удобно посетить церковь.

В ноябре христиане чествуют небесного воина архистратига Михаила. Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Бесплотными силами небес называют ангелов и архангелов, а Михаил возглавляет их. Этот архангел имеет особое значение для украинцев, ведь Михаила считают покровителем Киева.

Михайлов день 2021: когда отмечается

Михайлов день празднуется в одну и ту же дату каждый год – 21 ноября, или 8 ноября по григорианскому календарю. Дата праздника выбрана неслучайно. Ноябрь в давние времена был девятым по счету месяцем и символизировал девять ангельских чинов, а восьмой день выбран, т.к. ангельский суд на Страшном суде совершится в 8 день.

Что нельзя делать в Михайлов день

На Михайлов день принято веселиться и приглашать гостей. На стол обязательно ставили много блюд. Считалось, что чем богаче и вкуснее блюда, тем довольнее будет архангел Михаил. В эту дату установлено несколько запретов:

нельзя отказывать никому в помощи;

запрещено заниматься работой по дому, убирать и стирать;

нельзя мыть голову, иначе можно вымыть весь ум;

нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом, чтобы не навлечь гнев святого;

в этот день запрещено обманывать других и пытаться заработать нечестным путем.

Лучший способ отметить Михайлов день в 2021 году – посетить богослужение или прочесть молитву архангелу дома. В этот праздник можно венчаться и необязательно соблюдать пост.

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Автор: Екатерина Пулатова