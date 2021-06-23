Олимпийское движение — значимое происшествие в истории, а Международный Олимпийский день — праздник, который отмечают в память об этом самом движении. Вернее, о его возрождении в современном виде. Дата ежегодно остается неизменной — 23 июня.

Олимпийские игры — кто виновник торжества?

Июнь 1894 года ознаменовался важным событием — в Париже был проведен Международный атлетический конгресс. Представители 12 стран обсуждали вопросы физического воспитания. 23 июня некий барон Пьер де Кубертен — энтузиаст за возрождение олимпийского движения. Он вышел к трибуне и представил доклад. Суть предложения заключалась в новых, разработанных бароном, основах Олимпийских игр.

Конгресс, ознакомившись с положениями, утвердил их и согласился с тем, чтобы раз в четыре года проводить соревнования с участием всех народов.

Именно поэтому сейчас Международный Олимпийский день мы отмечаем 23 июня. Цель праздника проста и понятна — заинтересовывать молодых людей, объединять общей идеей и пропагандировать культуру физического воспитания. Принять участие в Олимпийских играх могут все, вне зависимости от возраста, пола или способностей.

Дата первой Олимпиады — 1896 год, Греция. Тогда в ней принял участие 241 атлет из 14 стран. Между ними разыграли медали в 9 видах спорта. Прошло сто лет и в 2004 году в играх участвовали уже более 11 тысяч спортсменов из 202 стран мира. И награждались они за победу в 28 видах спорта.

Международный Олимпийский день - дата праздника

Давайте разберемся сразу, чтобы не путаться в датах:

23 июня 1894 года — день, когда барон Пьер де Кубертен адаптировал систему древнегреческих Олимпиад и предложил снова проводить такие соревнования;

Январь 1948 года — официальное учреждение праздника.

Празднование Олимпийского дня — идея, которая прозвучала ещё в 1947 году на 41-й сессии МОК в Стокгольме. Причина — после самой страшной войны в истории люди поняли, что “дружить домами” — это лучше, чем, собственно, не дружить. По этой причине любые общественные организации, деятельность которых была направлена на объединение и гуманность, вызывали восторг и принятие.

Людям нужна была поддержка, общая цель и единение. И уже в 1948 году в праздновании Международного Олимпийского дня участвовали спортсмены из Европы, Северной и Южной Америки. В следующий раз об этой дате вспомнили лишь в 1957 году, а потом — ещё через двадцать лет.

Международный Олимпийский день 2021 — традиции праздника

Те традиции, которых мы придерживаемся сегодня, окончательно сформировались в 1987 году. Именно тогда состоялся десятикилометровый забег — первый, чтобы популяризовать массовый спорт. Сейчас такие марафоны устраивают более двухсот стран в мире, среди которых африканские — безусловные лидеры.

Само собой, что именно 23 июня бежать именно 10 километров — это необязательное условие. Местные Национальные Олимпийские комитеты сами устанавливают дату и длину дистанции. Таким образом получается быть лояльными и привлечь к традиции всё большее и большее число спортсменов.

В современном мире празднование Международного Олимпийского дня сопровождается различными мероприятиями. Это могут быть встречи со знаменитостями, мастер-классы, лекции и семинары, фестивали и другие масштабные встречи. Всё это направлено на то, чтобы привить любовь к спорту и здоровому образу жизни.

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Автор: Кристина Кащавцева