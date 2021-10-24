В Международный день тещи мужчины поздравляют женщин, которые стали для них вторыми мамами.

Международный день тещи отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник был учрежден в 1930-ых годах в США и изначально имел шуточный смысл. Женщины в этот день могут поздравить свекровей.

В этот день мужчины поздравляют матерей своих вторых половинок, и благодарят за заботу о жене. Хоть тещам посвящено много анекдотов, но эти женщины нуждаются в любви и поддержке. Скажите теще несколько ласковых слов – ей будет очень приятно.

Международный день тещи 2021: проза и стихи

С Днем тещи шлю вам поздравленье

И пожеланья самых светлых благ,

Чтоб было все по вашему веленью:

Как вы хотите, пусть и будет так.

Пускай в семье любовь вас окружает,

И счастье греет нежной теплотой.

Супруг пускай все также обожает,

Душой владеет искренний покой.

***

С Днем тещи поздравляю вас!

Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.

Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,

Пусть окружит повсюду восхищенье.

Пускай родные только радуют всегда,

Пускай здоровье не подводит в жизни.

Спокойной будет пусть у вас душа

И будет каждый день безукоризнен.

***

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

***

Прекрасный праздник отмечаем мы,

Днем тещи это торжество зовется.

Великолепная, конечно, теща вы,

Пусть счастьем сердце ваше бьется.

Пускай в семье царит любовь,

Пусть согревают теплота и пониманье.

Вас поздравляю вновь и вновь,

Пусть ваши сбудутся желанья.

***

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые счастливые и несчастливые дниС Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

***

С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!

***

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

День тещи 2021: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова