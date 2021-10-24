Международный день тещи отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник был учрежден в 1930-ых годах в США и изначально имел шуточный смысл. Женщины в этот день могут поздравить свекровей.
В этот день мужчины поздравляют матерей своих вторых половинок, и благодарят за заботу о жене. Хоть тещам посвящено много анекдотов, но эти женщины нуждаются в любви и поддержке. Скажите теще несколько ласковых слов – ей будет очень приятно.
Международный день тещи 2021: проза и стихи
С Днем тещи шлю вам поздравленье
И пожеланья самых светлых благ,
Чтоб было все по вашему веленью:
Как вы хотите, пусть и будет так.
Пускай в семье любовь вас окружает,
И счастье греет нежной теплотой.
Супруг пускай все также обожает,
Душой владеет искренний покой.
***
С Днем тещи поздравляю вас!
Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.
Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,
Пусть окружит повсюду восхищенье.
Пускай родные только радуют всегда,
Пускай здоровье не подводит в жизни.
Спокойной будет пусть у вас душа
И будет каждый день безукоризнен.
***
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
***
Прекрасный праздник отмечаем мы,
Днем тещи это торжество зовется.
Великолепная, конечно, теща вы,
Пусть счастьем сердце ваше бьется.
Пускай в семье царит любовь,
Пусть согревают теплота и пониманье.
Вас поздравляю вновь и вновь,
Пусть ваши сбудутся желанья.
***
Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые счастливые и несчастливые дниС Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!
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С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!
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Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!