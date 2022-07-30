30 июля в мире отмечается Международный день дружбы - праздник, посвященный одному из важнейших явлений в нашей жизни.
В широком смысле праздник посвящен дружественным отношениям между странами мира, а в более узком - дружбе между людьми. 30 июля стоит позвонить своим друзьям или пригласить их в гости, и поблагодарить за всё хорошее, что они принесли в нашу жизнь.
Напомним, 9 июня отмечался ещё один похожий праздник - День друзей.
Международный день дружбы: история праздника
День дружбы был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Датой праздника было выбрано 30 июля. О сути праздник генеральный секретарь ООН сказал:
В этом году Международный день дружбы пришелся на то время, когда во многих частях мира идут широкомасштабные войны, ширятся насилие и недоверие между людьми. Какова бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы ни стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наш священный долг заключается в том, чтобы обеспечить его торжество.
Поздравления с Днем дружбы
Поздравляю с днем друзей,
Вместе нам теплей, светлей,
Вместе тихо и спокойно,
Весело, смешно, прикольно.
Вас за все благодарю,
Очень сильно вас люблю,
Будьте счастливы всегда,
Остальное — ерунда!
***
Дружба — это важно.
Дружба — это нужно.
Это знает каждый:
Жить без дружбы сложно!
С праздником, подруги!
С праздником, друзья!
Нам ведь друг без друга
Жить никак нельзя!
***
С Днем дружбы вас хочу поздравить,
Друзей надежных пожелать,
Дарить свое тепло, поддержку
И их взамен же получать.
Друзья всегда пусть будут рядом,
В минуты счастья, горя миг,
Пусть никогда не высыхает
Тепла и радости родник.
***
В этот теплый летний день
Всех друзей я поздравляю,
Смеха, радости, добра
Им сегодня я желаю.
Крепче дружбы в этом мире
Ничего на свете нет,
Друг поможет и поддержит,
Добрый даст всегда совет.
***
В международный день друзей,
День крепкой, неразлучной дружбы
Пусть на душе становится теплей
И позабудутся все тяготы и нужды.
Пусть верными останутся друзья,
Придут они на помощь в трудный час
И как большая, крепкая семья
Пусть радуются искренне за вас.
***
Всем друзьям моим желаю,
Быть надёжною командой,
Вместе мы, я точно знаю,
Все с пути сметём преграды!
Верность пусть в сердцах хранится,
Дружба, как коньяк, крепчает,
Дней весёлых вереница
Нас в грядущем ожидает!
***
Мир без дружбы — холод тьмы,
Слезы, боль и горе,
Только дружба, как огонь,
Светом тьму разгонит.
На планете мы живем,
Все мы — ее дети,
Друг за друга мы всегда
Быть должны в ответе.
***
С Днем дружбы! Пусть же на земле
Друг другу руку все протянут,
Пусть сгинут распри все во мгле,
Пусть дни счастливые настанут,
Пусть дружба теплою волной
Накроет континенты, страны,
За дружбу в мире мы с тобой
Бороться будем неустанно!
***
День международный дружбы
Отмечаем мы сейчас.
Будет рядом пусть товарищ
Верный пусть всегда у вас.
Берегите тех, кто в горе
Руку протянуть готов.
Сила ведь большая скрыта
В крепости таких оков.
***
Дружба — это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пускай наша дружба только крепнет из года в год!
***
Дружба истинная с годами лишь крепнет. Другу можно доверить все самые сокровенные тайны и положиться в самой ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!
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Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой, пусть будет фундаментом, наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днём дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего!
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Дружба — это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни преград. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пускай никакая дурная сила не сможет их разорвать. С международным днем дружбы!