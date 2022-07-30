УНИАН расскажет, как красиво поздравить друзей и подруг с Днем дружбы.

30 июля в мире отмечается Международный день дружбы - праздник, посвященный одному из важнейших явлений в нашей жизни.

В широком смысле праздник посвящен дружественным отношениям между странами мира, а в более узком - дружбе между людьми. 30 июля стоит позвонить своим друзьям или пригласить их в гости, и поблагодарить за всё хорошее, что они принесли в нашу жизнь.

Напомним, 9 июня отмечался ещё один похожий праздник - День друзей.

Международный день дружбы: история праздника

День дружбы был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Датой праздника было выбрано 30 июля. О сути праздник генеральный секретарь ООН сказал:

В этом году Международный день дружбы пришелся на то время, когда во многих частях мира идут широкомасштабные войны, ширятся насилие и недоверие между людьми. Какова бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы ни стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наш священный долг заключается в том, чтобы обеспечить его торжество.

Поздравления с Днем дружбы

Поздравляю с днем друзей,

Вместе нам теплей, светлей,

Вместе тихо и спокойно,

Весело, смешно, прикольно.

Вас за все благодарю,

Очень сильно вас люблю,

Будьте счастливы всегда,

Остальное — ерунда!

***

Дружба — это важно.

Дружба — это нужно.

Это знает каждый:

Жить без дружбы сложно!

С праздником, подруги!

С праздником, друзья!

Нам ведь друг без друга

Жить никак нельзя!

***

С Днем дружбы вас хочу поздравить,

Друзей надежных пожелать,

Дарить свое тепло, поддержку

И их взамен же получать.

Друзья всегда пусть будут рядом,

В минуты счастья, горя миг,

Пусть никогда не высыхает

Тепла и радости родник.

***

В этот теплый летний день

Всех друзей я поздравляю,

Смеха, радости, добра

Им сегодня я желаю.

Крепче дружбы в этом мире

Ничего на свете нет,

Друг поможет и поддержит,

Добрый даст всегда совет.

***

В международный день друзей,

День крепкой, неразлучной дружбы

Пусть на душе становится теплей

И позабудутся все тяготы и нужды.

Пусть верными останутся друзья,

Придут они на помощь в трудный час

И как большая, крепкая семья

Пусть радуются искренне за вас.

***

Всем друзьям моим желаю,

Быть надёжною командой,

Вместе мы, я точно знаю,

Все с пути сметём преграды!

Верность пусть в сердцах хранится,

Дружба, как коньяк, крепчает,

Дней весёлых вереница

Нас в грядущем ожидает!

***

Мир без дружбы — холод тьмы,

Слезы, боль и горе,

Только дружба, как огонь,

Светом тьму разгонит.

На планете мы живем,

Все мы — ее дети,

Друг за друга мы всегда

Быть должны в ответе.

***

С Днем дружбы! Пусть же на земле

Друг другу руку все протянут,

Пусть сгинут распри все во мгле,

Пусть дни счастливые настанут,

Пусть дружба теплою волной

Накроет континенты, страны,

За дружбу в мире мы с тобой

Бороться будем неустанно!

***

День международный дружбы

Отмечаем мы сейчас.

Будет рядом пусть товарищ

Верный пусть всегда у вас.

Берегите тех, кто в горе

Руку протянуть готов.

Сила ведь большая скрыта

В крепости таких оков.

***

Дружба — это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пускай наша дружба только крепнет из года в год!

***

Дружба истинная с годами лишь крепнет. Другу можно доверить все самые сокровенные тайны и положиться в самой ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!

***

Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой, пусть будет фундаментом, наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днём дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего!

***

Дружба — это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни преград. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пускай никакая дурная сила не сможет их разорвать. С международным днем дружбы!

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