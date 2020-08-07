Медовый Спас 2020: когда и как лучше отпраздновать этот день
Медовый Спас - праздник народного календаря, который отмечают ежегодно в августе. Он имеет давнюю историю и традиции празднования, речь о которых и пойдет ниже.
Медовый Спас 2020 - дата праздника
Ежегодно его отмечают 14 августа (1-го - по старому стилю). В 2020 году 14 августа выпадает пятницу. Поскольку праздник не отмечается на официальном уровне, в этом году Медовый Спас будут праздновать в рабочий день.
Что означает праздник Медового Спаса
В этот день православные почитают память сразу трех известных святынь. Речь идет Животворящего Креста Господня, Образа Спасителя, а также Иконы Владимирской Божьей Матери. Праздник относят к народным. Другими словами его называют Первым Спасом. Всего их три - Медовый, Яблочный и Ореховый.
Также Медовый Спас именуется Спасом на воде - в честь ритуала ее освящения, который проводят в этот день, или Маковеем.
Слово "спас" происходит от "спасения" ("спасать себя").
Почему Спас называют Медовым
Первый Спас назвали в честь сладкого лакомства, поскольку в этот день принято святить в храмах мед нового сбора. После благословения мед пускают в приготовление пищи, в частности - выпечки.
Как отпраздновать Медовый Спас
На Медовый Спас принято почитать память семерых братьев из Ветхого Завета - мучеников Маковеев. От этого пошло еще одно название праздника - Маковея.
Традиции на Маковея:
- изготовление "маковийских венков" - букета полевых цветов и растений;
- 14 августа такие венки нужно святить в церкви;
- употребление меда в храмах;
- освящение воды, мака и полевых трав;
- благодарность за труд пасечникам, которые занимаются сбором меда;
- народные песни и танцы на свежем воздухе;
- по возможности в этот день не выполняют сложную физическую работу.
Приметы на Медовый Спас
- если на Маковея идет дождь - не будет лесных пожаров;
- Медовый Спас означает конец лета и начало осеннего периода;
- сны в ночь на 14 августа - вещие;
- человек, который родился на Маковея, может стать неплохим пасечником.
Традиции на Медовый Спас - смотреть видео
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