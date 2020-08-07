Медовый Спас 2020: когда и как лучше отпраздновать этот день

Медовый Спас - первый из трех существующих. После следуют Яблочный и Ореховый.

Медовый Спас - праздник народного календаря, который отмечают ежегодно в августе. Он имеет давнюю историю и традиции празднования, речь о которых и пойдет ниже.

Медовый Спас 2020 - дата праздника

Ежегодно его отмечают 14 августа (1-го - по старому стилю). В 2020 году 14 августа выпадает пятницу. Поскольку праздник не отмечается на официальном уровне, в этом году Медовый Спас будут праздновать в рабочий день.

Что означает праздник Медового Спаса

В этот день православные почитают память сразу трех известных святынь. Речь идет Животворящего Креста Господня, Образа Спасителя, а также Иконы Владимирской Божьей Матери. Праздник относят к народным. Другими словами его называют Первым Спасом. Всего их три - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Также Медовый Спас именуется Спасом на воде - в честь ритуала ее освящения, который проводят в этот день, или Маковеем.

Слово "спас" происходит от "спасения" ("спасать себя").

Почему Спас называют Медовым

Первый Спас назвали в честь сладкого лакомства, поскольку в этот день принято святить в храмах мед нового сбора. После благословения мед пускают в приготовление пищи, в частности - выпечки.

Как отпраздновать Медовый Спас

На Медовый Спас принято почитать память семерых братьев из Ветхого Завета - мучеников Маковеев. От этого пошло еще одно название праздника - Маковея.

Традиции на Маковея:

изготовление "маковийских венков" - букета полевых цветов и растений;

14 августа такие венки нужно святить в церкви;

употребление меда в храмах;

освящение воды, мака и полевых трав;

благодарность за труд пасечникам, которые занимаются сбором меда;

народные песни и танцы на свежем воздухе;

по возможности в этот день не выполняют сложную физическую работу.

Приметы на Медовый Спас

если на Маковея идет дождь - не будет лесных пожаров;

Медовый Спас означает конец лета и начало осеннего периода;

сны в ночь на 14 августа - вещие;

человек, который родился на Маковея, может стать неплохим пасечником.

Традиции на Медовый Спас - смотреть видео

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