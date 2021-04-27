Наш спутник имеет большое влияние на погоду на Земле и судьбы людей. Здоровье и самочувствие людей также зависят от Луны. Состояние волос меняется в разные лунные фазы. В некоторые дни стрижка делает волосы длинными и здоровыми, а в другие поход к парикмахеру лучше отложить.
Влияние Луны на волосы
В фазу растущей Луны волосы отрастают очень быстро, а после укорачивания становятся густыми и пышными. Это хорошее время для стрижек и удаления кончиков. В убывающую Луну волосы после стрижки отрастают медленно, а также хорошо держат форму прически или завивки. Самый лучший период для любых процедур с волосами - полнолуние.
Фазы Луны в мае 2021 года
УбывающаяЛуна - с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая 2021 года
Новолуние - 11 мая 2021 года
Растущая Луна - с 12 по 25 мая 2021 года
Полнолуние - 26 мая 2021 года
Лунный календарь стрижек на май 2021 года
Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая.
Стрижка для быстрого роста волос: 12, 18, 22, 24 мая.
Стрижка для укрепления волос: 1, 2, 3, 10, 28, 29, 31 мая.
Благоприятные дни для покраски волос: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 мая.
Благоприятные дни для завивки волос: 1-2, 8-9, 13-14, 21-23, 28-29 мая.
Неблагоприятные дни для стрижки волос: 5, 6, 11, 16, 17, 23 31 мая.
Остальные дни считаются нейтральными для стрижки и прически.
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