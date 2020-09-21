Этот великий церковный праздник посвящен торжественному поднятию креста, на котором был распят Христос.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из величайших христианских праздников. Он относится к числу двенадцати наиболее важных праздников церковного года.

Когда Воздвижение Креста Господня 2020

Праздник Воздвижения Креста Господня является не переходящим, то есть его дата год от года не меняется. Ежегодно он отмечается 27 сентября.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеСамо название праздника указывает на событие, которому оно посвящено, – торжественное поднятие креста, на котором был распят Христос, вверх ("Воздвижение") после обнаружения его в земле.

Произошло это в 326 году. Согласно преданию, мать императора Константина Елена отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь, в том числе и креста. Вследствие разрушения Иерусалима в 70-м году римскими войсками он был утерян.

Христианская святыня была обнаружена на Голгофе под языческим святилищем Афродиты. Засыпав землей Гроб Господень, язычники пытались полностью уничтожить воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос.

После обретения крест был поднят над большой человеческой толпой, чтобы все присутствующие могли увидеть святыню. Это событие и положило начало празднику Воздвижения Креста Господня.

Традиции празднования Воздвижения

Главные праздничные мероприятия в этот день проходят в церквях. Верующие поклоняются Кресту. Традиционно совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.

Ко Дню Воздвижения Креста Господня обычно приурочивали поднятие крестов на церквях, которые сооружались.

По случаю праздника верующие соблюдали однодневный пост, воздерживаясь от употребления мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

На праздник Воздвижения также хозяйки заготавливали капусту на зиму: рубили, шинковали, засаливали, а также пекли пироги и угощали гостей.

Что нельзя делать 27 сентября

На праздник Воздвижения нельзя затевать ничего важного и нового, поскольку положительного результата не будет.

В этот день грешно ругаться, злословить и желать людям зла. Под запретом не только дурные поступки, но и даже помыслы.

Как и в любой церковный праздник, на Воздвижение запрещается заниматься тяжелой работой, а также выполнять различные работы по дому.

Нельзя ходить в лес, на природу, ведь считается, что змеи, ужи и другие пресмыкающиеся готовятся к зиме и в этот день они особенно активны.

Приметы на Воздвижение

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Резкое похолодание – следует ожидать раннюю весну.

Утренние заморозки обещают скорую зиму, а если погода ясная и теплая – холода наступят нескоро.

Если в этот день дует северный ветер – к жаркому следующему лету, западный же ветер предвещает плохую погоду летом.

Перелетных птиц уже не видно, значит, будут трескучие морозы.

Если журавли летят на юг, не торопясь, достаточно высоко и курлыкают – то осень будет теплой.

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Автор: Алина Вишневская