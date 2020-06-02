Троица 2020: когда и как будем отмечать Зеленые праздники

У праздника Троицы нет постоянной даты празднования, так как он неразрывно связан с Пасхой.

Святая Троица – один из двенадцати главных православных церковных праздников. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Отсюда и название праздника.

В народе день Троицы также еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей.

Троица в 2020 году: дата

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Каждый год дата Святой Троицы приходится на разные дни. Это связано с тем, что праздник Троицы неразрывно связан с Пасхой. Традиционно он отмечается в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Учитывая это, у православных христиан данный праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

Пасху в 2020 году, как известно, христиане восточного обряда отмечали 19 апреля, следовательно, у православных христиан праздник Троицы в этом году приходится на воскресенье, 7 июня.

Примечательно, что христиане западного обряда день Святой Троицы в этом году тоже будут праздновать 7 июня. Это один из редких случаев, когда даты праздников у католиков и православных совпадают.

Что представляет собой праздник Троицы

Традицию празднования Троицы основали апостолы, которые были учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели увековечить великое событие – сошествие на них и Деву Марию Святого Духа. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Согласно библейским преданиям, на пятидесятый день после Воскресения Господа во время молитвы в Сионской горнице на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде благодатного огня. После этого апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа для народов мира.

Традиции Троицы

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Троица – праздник возрождения жизни. В этот день принято украшать дома зелеными ветвями деревьев и душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. Верующие в этот день посещают праздничную службу в церкви.

Готовясь к Зеленым праздникам, хозяйки накануне проводят генеральную уборку в доме и во дворе. Конечно же, они готовят праздничные угощения, в частности пекут хлеб или каравай, чтобы порадовать своих гостей самыми разнообразными блюдами.

В Украине этот церковный праздник является официальным выходным днем. Поскольку праздничный день приходится на воскресенье, то выходной автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Так, на Троицу в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.

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