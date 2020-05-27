Петров пост 2020: когда начинается и заканчивается, что запрещено есть

Установленный в честь апостолов Петра и Павла пост является не очень строгим. В определенные дни, в частности, разрешается кушать рыбу.

Петров пост (его еще называют Апостольский или Петропавловский) – один из двух летних постов. Установлен он в память о двух самых почитаемых апостолов Петра и Павла. В народе также имеет название Петровка.

Когда начинается Петров пост в 2020 году

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Дата начала этого поста каждый год может отличаться, ведь зависит от праздника Троицы, которая, в свою очередь, привязана к дате Пасхи. Так, его началом всегда является второй понедельник после Троицы.

Поскольку Святая Троица в этом году отмечается в воскресенье, 7 июня, соответственно, Петропавловский пост начнется в понедельник, 15 июня.

Что касается даты окончания поста, то каждый год он заканчивается в один и тот же день – 11 июля, накануне праздника Петра и Павла. Таким образом, в 2020 году он продлится 27 дней. Интересно, что в разные годы Апостольский пост может длиться от 8 до 42 дней.

Что можно и нельзя есть в Апостольский пост

Петров пост в целом считается не строгим. В то же время, как и любой другой пост, он прежде всего связан с ограничениями в потреблении пищи.

Так, согласно церковным канонам, во время Апостольского поста действует запрет на мясо, молоко и яйца, а также приготовленные из этих продуктов блюда. Также на протяжении поста рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.

В то же время в определенные дни данного поста разрешается есть рыбу, поскольку апостол Петр, родившийся в семье рыбака, всегда считался покровителем рыбаков. В целом основу постного стола составляет зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы.

Строгий пост (сухоядение) следует соблюдать в среду и пятницу. В эти дни под запретом не только пища животного происхождения, но и рыба, и даже растительное масло. Разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

В понедельник уже можно употреблять горячую пищу без растительного масла.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой. То же самое касается и дней памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника. Например, рыбные блюда можно есть в праздник Рождества Иоанна Предтечи, который отмечается 7 июля (независимо от того, на какой день недели он выпадает).

Значение и запреты Петрова поста

Основная цель Апостольского поста – подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который всегда отмечается 12 июля.

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Петропавловский пост подразумевает ограничения, направленные на очищение тела и души человека. В этот период необходимо воздерживаться не только от некоторых видов пищи, а также от повседневных дел, которые могут привести к греховному состоянию.

Так, во время поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать.

По церковным канонам, в период Петрова поста не приветствуется женитьба. Запрещается также гадать, производить магические ритуалы и обряды.

Кроме того, супругам рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка. Допускается выполнение супружеского долга по обоюдному согласию.

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