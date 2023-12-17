Из-за перехода на новоюлианский церковный украинские дети будут колядовать и щедровать в другие даты.

Колядки, щедривки и посевания - любимая рождественская забава украинских детей. На протяжении многих веков детвора и молодежь ходила по домам соседей, исполняла ритуальные песни для хозяев дома и ждала угощения. А многие семьи до сих пор поддерживают эту традицию.

1 сентября 2023 года православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. После календарной реформы даты Рождества, Крещения и других церковных праздников отмечаются на 13 дней раньше. В 2023 году маленькие украинцы впервые приобщаются к народным традициям по новому стилю. Мы расскажем, когда колядуют, щедруют и посевают в Украине по новоюлианскому календарю.

Когда колядуют 2023

Нет однозначного ответа на вопрос, когда колядуют в Украине. В разных регионах эта традиция имеет свои особенности. Но неизменной остается привязка колядок к Сочельнику и Рождеству.

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В западных областях Украины колядовать принято на Сочельник, в вечер перед Рождеством. В большинстве же областей Украины колядовать принято в утро Рождества.

Итак, вот когда колядуют по новому календарю в зависимости от региона:

вечером 24 декабря в Сочельник;

в Сочельник; утром 25 декабря в Рождество Христово.

Если же вы придерживайтесь старого стиля, то дата колядования для вас не меняется. Вот когда колядуют в 2024 году:

вечером 6 января в Сочельник;

в Сочельник; утром 7 января в Рождество.

В некоторых регионах колядуют несколько дней или даже недель. Колядовать могут как мальчики, так и девочки. Колядки на Рождество 2023 обычно прославляют плодородие земли и содержат пожелания счастья.

Когда щедруют 2023

Щедривки - это обрядовые песни, которые приурочены к Щедрому вечеру или ко дню Маланки. Раньше щедровать было принято перед Старым Новым годом, то есть вечером 13 января.

Теперь с переходом на новоюлианский стиль изменилась и дата, когда щедруют по новому календарю - это 31 декабря.

Щедровать также могут как девицы, так и юноши. Традиционно в щедривках принято восхвалять владельца дома и его хозяйство. По давним поверьям считалось, что такая обрядовая песня принесет хозяину хороший урожай, но он обязательно должен угостить щедровальников.

Когда посевают в Украине 2024

Засевать у украинцев принято в праздник Василия, он же Старый Новый год. Ответ на вопрос, когда посевают в 2024 году по новому календарю - 1 января.

В отличие от колядок и щедривок, засевальные песни поют только мальчики, юноши и мужчины. Одновременно с пением хозяевам дома также осыпают порог зерном, желая хорошего урожая в новом году.

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