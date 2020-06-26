Ивана Купала 2020 - дата праздника, что можно и нельзя делать

Праздник Ивана Купала в 2020 году приходится на 7 июля.

Ивана Купала 2020 – традиционный восточнославянский праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля. Колоритнейшей атмосферой этого дня сохраняется очищение с помощью огня и воды – древнейшей формы магических действий.

Ивана Купала – один из четырех главных праздников солнечного календаря. Это, пожалуй, единственный языческий сохранившийся до сих пор праздник, на который почти не повлияло христианство.

Когда празднуют Ивана Купала 2020

Мы не зря начинаем именно с этого вопроса, поскольку он остается одним из наиболее частых, а путаницы в дальнейшем стоит избегать.

Есть две даты Ивана Купала. По старому стилю его праздновали (и, кстати, многие все еще продолжают праздновать) во время летнего солнцестояния (20-22 июня). Этот период был временем празднования еще у язычников.

С момента появления в Украине и прочих странах, празднующих Ивана Купала, христианства дата поменялась. По новому стилю теперь это ночь с 6 на 7 июля. Таким образом, Ивана Купала совпадает с одним из известнейших православных праздников – Рождеством Иоанна Предтечи.

Традиции на Ивана Купала

Зная, когда Ивана Купала в 2019 году, стоит помнить, что этот день - это народный, а не государственный праздник, поэтому в этот день нет выходного. Хотя, в 2019 году немного повезло - Ивана Купала припадает на выходные дни - с субботы на воскресенье.

Многие люди празднуют ночь Купалы с кострами, которые продолжаются всю ночь. Некоторые люди прыгают через пламя, поскольку считается, что акт перепрыгивания через костер очищает людей от болезней и неудач.

Некоторые группы людей поют традиционные песни о любви, романтике и браке в Ночь Купалы. Для некоторых женщин также принято носить традиционную одежду с вышивкой и венком из цветов на голове, чтобы отпраздновать летнюю ночь.

Иванов день относится к народно-церковному празднику. Поэтому накануне торжества в церквях проходят вечерни – службы всенощного бдения. На утрени епископы читают канон Иоанну Предтече. После захода солнца, в субботу 6 июля, православные собираются у водоёмов. Здесь они устраивают народные гуляния, пение песен, игры, хороводы и разведение ритуальных костров.

Ночью толпа сжигает чучело из соломы, символизирующее Солнце. Также уничтожается купальское деревце – это неотъемлемый атрибут праздника. Его изготавливают из молодой берёзы или ели, украшают венками и ленточками. Уничтожают его либо сожжением, либо топят в водоёме.

Основным символом праздника являются ритуальные костры. Через них прыгают участники торжества, в основном молодёжь. После этого в кострах принято сжигать устаревшие и ненужные вещи.

Для девушек ночь является одной из самых желанных. Они начинают гадать на суженого. Согласно обычаям, каждая девушка должна сплести красивый венок и запустить его по воде, предварительно установив в центре лучину и горящую свечку. Та, чей венок проплывёт дальше всех, удачно выйдет замуж и долго проживёт в счастливом браке.

Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала вся нечистая сила уходит из воды. Поэтому купания в эту ночь и на следующий день будут безопасными.

К купальской ночи готовились весь день. По обычаю, празднование проводилось на берегу текущей речки. Только в таком месте ночью все чувствовали себя в безопасности. Ведь на Ивана Купала из своих темных мест выходила всякая нечисть. Из числа местных жителей назначался распорядитель праздника. Он следил, чтобы парни к ночи подготовили площадку, собрали дров для костра.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Считается, что на Ивана Купала просыпается разного рода нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому в эту ночь нельзя спать.

Купаться не рекомендовали лишь ночью перед праздником. Считалось, что в это время максимальной активности достигает нечисть, и незадачливых купальщиков легко утянут на дно русалки, мавки и прочая водяная нежить. А вот днем водные процедуры очень даже приветствовались. Первые купания начинались на рассвете и продолжались до захода солнца.

Кроме того, в этот период не принято ничего отдавать, продавать и занимать, иначе семья может обеднеть.

Ивана Купала: что можно делать

А вот что надо делать в эту ночь — это искать мифический цветок папоротника. В это время растения набирали очаровательных, лечебных и целебных свойств. Только в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья — кочедыжник. Кто его сорвет, то все на свете будет знать, получит без труда все сокровища, очарует лучшую девушку, будет иметь самый высокий урожай, не будет бояться злых сил, будет иметь чудодейственную силу делать все той рукой, которая сорвала цветок счастья.

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