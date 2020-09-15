Профессиональный праздник работников дошкольных учреждений ежегодно отмечается в конце сентября.

День воспитателя менее известный праздник в Украине, чем, например, День учителя. К тому же отмечать его начали сравнительно недавно.

Когда День воспитателя в 2020 году

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Профессиональный праздник воспитателей в Украине имеет фиксированную дату. Так, в 2020 году, как и каждый год, День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают 27 сентября. Таким образом, в этом году праздник приходится на воскресенье, однако дополнительного дня для отдыха он не подарит, так как официальный выходной не предусмотрен.

Дата основана в 2011 году. Основой стало постановление Кабинета Министров Украины от 13.04.2011 № 629 "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года" и резолюция I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

День воспитателя: традиции праздника

Поскольку праздник появился сравнительно недавно, устоявшихся традиций празднования пока нет. Так, по случаю Дня работников дошкольных образовательных учреждений проводятся торжественные мероприятия, во время которых воспитателей и других работников детсадов поздравляют с их праздником.

Сами же воспитатели в этот день могут посетить интересные конференции или семинары, улучшая свое мастерство.

В целом с праздником принято поздравлять не только воспитателей, но и других людей которые работают в детских садах. Среди них, в частности, няни и помощники воспитателей, преподаватели музыки, танцев или иностранного языка, заведующие, осуществляющие управление заведениями, охранники, повара – то есть все, кто так или иначе обеспечивает безопасность и комфортное пребывание малышей в детском саду.

Когда и как возник первый детсад

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Детский сад как воспитательное учреждение появился в XIX веке в Шотландии. Произошло это в 1802 году в поселке Нью-Ланарк – социалист-утопист Р. Оуэн организовал так называемую "школу для малышей".

Само название "детский сад" пришло из Германии и было придумано в 1837 году педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом Фребелем. Название было выбрано из соображений, что дети – цветы жизни, которые нуждаются в умелом и тщательном уходе и выращивать их должны садовницы. Он же создал заведение для игр и занятий детей младшего возраста в городе Бад-Бланкенбурге, которое просуществовало около двух лет.

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Автор: Алина Вишневская