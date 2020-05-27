Когда День сына 2020: дата, история и традиции
Ежегодно по всему миру отмечают День сыновей (или День сына). Это праздник менее известный, чем, например, День матери и День отца, однако тоже имеет важное значение.
Создавался праздник Дня сыновей с целью объединить родных людей, обратить внимание на ценность семейных отношений и на то, что роднее их в мире никого нет и не будет.
Когда День сыновей в 2020 году
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День сыновей – неофициальный праздник и его история пока коротка. Однако в последнее время он приобретает все большую популярность.
Празднуется этот добрый семейный праздник каждый год 22 ноября. В то же время существует еще и второй вариант даты праздника – 25 ноября. Это связано с тем, что официальной даты, посвященной этому дню пока еще нет. Несмотря на это, многие отдают предпочтение первому дню.
День сына: история и традиции
Праздник День сыновей является очень молодым. Об истории его происхождения знают крайне мало. Принято считать, что он продолжает традиции уже привычных и устоявшихся праздников, посвященных матери и отцу.
Как таковые, традиции празднования этого дня еще не сформировались, поэтому у каждой семьи есть прекрасная возможность сделать его особенным, отмечать его по-своему и возможно основать новую традицию, которая усилит связь между родственниками.
Уместными в этот праздник, конечно же, будут поздравления для сыновей. Так, трогательные поздравительные строчки матерей, которые встречаются на форумах, часто представлены как молитва за сына. Не менее яркими являются также сдержанные эмоции в поздравлениях отцов своим детям, в которых выражается гордость за достигнутые сыновьями успехи и надежды на поддержание мужественности на всем дальнейшем жизненном пути ребенка, даже став мужчиной.
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