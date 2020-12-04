В середине декабря украинцы отмечают большой церковный праздник.

День святого Николая - любимый праздник украинских детей, а также многих взрослых. Этот день посвящен одному из самых почитаемых в христианстве святых.

Дата Дня Николая Чудотворца

Святой Николай почитается церковью несколько раз в году. 11 августа верующие вспоминают о его рождении, а 19 декабря (или 6 декабря по старому стилю) почитают его смерть. Последняя дата считается датой празднования Дня святого Николая. Также есть еще памятная дата перенесения мощей чудотворца из Мир Ликийских в Бари 22 мая.

Кто такой святой Николай

Николай родился в III веке в греческой колонии в богатой верующей семье. С самого детства Николай причастился к Богу и решил стать священником. Повзрослев, он потерял родителей и раздал их наследство нуждающимся, а также стал архиепископом. Он был известен как борец с язычеством, чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных. Среди чудес, сотворенных святым при жизни, известно спасении города от сильного голода, а также воскресение моряка во время шторма.

Читайте такжеХанука 2020 в Украине: дата, история и традиции известного еврейского праздникаНиколай прожил до глубокой старости, а его тело после смерти мироточило. Святитель Николай считается покровителем студентов, моряков, путешественников и купцов. Его икону часто берут с собой в путешествие. Считается, что он оберегает людей от морских стихийных бедствий, бурь и штормов.

Николая считают защитником невинно осужденных и детей, особенно сирот. В Украине была традиция дарить от имени святого подарки малышам из бедных семей, которая позже распространилась на всех детей, а потом и на взрослых. Замужние женщины также могут попросить святого о семейном благополучии и здоровье детей.

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Автор: Екатерина Пулатова