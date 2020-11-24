В следующем году украинцы будут поздравлять своих мам с днем рождения.

Ежегодно во многих странах мира отмечаются праздники, посвященные матерям. В этот день поздравляют матерей, а также беременных женщин. В разных странах мира этот день отмечают в разные даты.

Дата праздника День матери 2021

В Украине День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В 2021 году его дата приходится на 9 мая.

История праздника День матери

Впервые идея отмечать День матери возникла в 1872 году в США. Американская активистка Джулия Уорд Хоув выступила с инициативой отмечать день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако ее демонстрации проигнорировали, и только в 1910 году в США было принято отмечать День матери. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Вслед за США этот день стали отмечать и в других странах.

В Украине праздник впервые отметили в 1928 году с инициативы Союза украинок Канады. На западной Украине праздник отмечали концертами и фестивалями. В 1939 праздник запретила советская власть, и только в 1990 году его снова начали отмечать после указа Леонида Кучмы.

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Автор: Екатерина Пулатова