Православная церковь Украины 9 июня по новому стилю чтит память архиепископа Кирилла Александрийского, а также перских мучениц Феклы, Марии и Марфы. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Феодору Александрийскую.
Народный праздник 9 июня наши предки проводили на огороде. Обычно в эту дату стояла хорошая солнечная погода, поэтому крестьяне с раннего утра выходили на участок. День посвящали высадке поздней рассады, прополке сорняков, окучиванию картошки.
К этому дню начинает созревать клубника и земляника. Сегодня эти ягоды считаются особенно полезными, поэтому обязательно стоит съесть хотя бы горсть. Помимо плодов из кустов также собирали листья и корни, которые засушивают и в дальнейшем используют в народной медицине. Отвар листьев земляники принимали при ангине, болях в горле, ранах во рту.
Сегодняшний народный праздник считается счастливым для торговли и бизнеса. Торговцы выставляли на ярмарках весь свой товар и надеялись заработать двойную выручку. Также день удачен для покупок - купленная вещь долго прослужит и принесет радость.
Девушки в праздник 9 июня занимались рукоделием, обсуждали сплетни с подругами, гадали на судьбу и на суженых. Популярным было гадание на Библии. Для этого нужно было загадать страницу и строчку книги, а затем придумать вопрос. Прочитанное в загаданном предложении и является ответом.
9 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру решительные, сильные духом, обладают большой силой воли. Настойчивые в общении и упорные в достижении своих целей. Их невозможно переспорить. Имеют нестандартное мышление. Эти люди не позволяют себе опускать руки в трудных ситуациях.
Что нельзя делать 9 июня
Нельзя сегодня ссориться, выяснять правоту, оскорблять близких. Испорченные отношения будет очень трудно восстановить.
Сегодняшний день пожароопасный. Не стоит разжигать костер возле зданий и деревьев, оставлять огонь без присмотра и пускать детей к спичкам. Повышается риск ожогов, поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом и головным убором.
Не стоит носить темную и черную одежду, а также сильно изношенные и порванные вещи.
Неудачный день для свадьбы.
Не обсуждайте в негативном ключе человека за его спиной, иначе испортится ваша собственная репутация.
Приметы погоды 9 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- В пасмурный день пчелы и бабочки продолжают летать - дождя не будет.
- На калине и рябине завязалось много цветов - к хорошему урожаю зерна и ягод.
- Кот прячется в теплое место - к непогоде и дождю.
- Земляника уже созрела - пришло настоящее погодное лето.
- Вороны раскричали - близится дождь или гроза.
- Если в течение дня погода часто меняется, то и первая половина июня будет переменчивой.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.