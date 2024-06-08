Народный праздник 9 июня известен под названиями Федоры, Федорин день, Кирилл Солнцеворот.

Православная церковь Украины 9 июня по новому стилю чтит память архиепископа Кирилла Александрийского, а также перских мучениц Феклы, Марии и Марфы. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Феодору Александрийскую.

Народный праздник 9 июня наши предки проводили на огороде. Обычно в эту дату стояла хорошая солнечная погода, поэтому крестьяне с раннего утра выходили на участок. День посвящали высадке поздней рассады, прополке сорняков, окучиванию картошки.

К этому дню начинает созревать клубника и земляника. Сегодня эти ягоды считаются особенно полезными, поэтому обязательно стоит съесть хотя бы горсть. Помимо плодов из кустов также собирали листья и корни, которые засушивают и в дальнейшем используют в народной медицине. Отвар листьев земляники принимали при ангине, болях в горле, ранах во рту.

Видео дня

Сегодняшний народный праздник считается счастливым для торговли и бизнеса. Торговцы выставляли на ярмарках весь свой товар и надеялись заработать двойную выручку. Также день удачен для покупок - купленная вещь долго прослужит и принесет радость.

Девушки в праздник 9 июня занимались рукоделием, обсуждали сплетни с подругами, гадали на судьбу и на суженых. Популярным было гадание на Библии. Для этого нужно было загадать страницу и строчку книги, а затем придумать вопрос. Прочитанное в загаданном предложении и является ответом.

9 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру решительные, сильные духом, обладают большой силой воли. Настойчивые в общении и упорные в достижении своих целей. Их невозможно переспорить. Имеют нестандартное мышление. Эти люди не позволяют себе опускать руки в трудных ситуациях.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя сегодня ссориться, выяснять правоту, оскорблять близких. Испорченные отношения будет очень трудно восстановить.

Сегодняшний день пожароопасный. Не стоит разжигать костер возле зданий и деревьев, оставлять огонь без присмотра и пускать детей к спичкам. Повышается риск ожогов, поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом и головным убором.

Не стоит носить темную и черную одежду, а также сильно изношенные и порванные вещи.

Неудачный день для свадьбы.

Не обсуждайте в негативном ключе человека за его спиной, иначе испортится ваша собственная репутация.

Приметы погоды 9 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

В пасмурный день пчелы и бабочки продолжают летать - дождя не будет.

На калине и рябине завязалось много цветов - к хорошему урожаю зерна и ягод.

Кот прячется в теплое место - к непогоде и дождю.

Земляника уже созрела - пришло настоящее погодное лето.

Вороны раскричали - близится дождь или гроза.

Если в течение дня погода часто меняется, то и первая половина июня будет переменчивой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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