Народный праздник 9 февраля известен под названиями Никифор и Панкрат, Златоустов день, Златоустьев огонь.

Православная церковь Украины 9 февраля по новому стилю чтит память мученика Никифора из Антиохии и преподобного затворника Панкратия Киево-Печерского. По старому стилю сегодня чествовали проповедника Иоанна Златоуста.

У украинцев конец февраля был трудным периодом, когда уже подходили к концу запасы продовольствия, а цены на хлеб и дрова резко поднимались. В праздник сегодня мужчины ездили на рынок и ярмарок, закупали припасы и везли домой на телеге.

Украинцы в этот народный праздник занимались изготовлением обуви. Из лыка ивы, липы, вяза плели лапти, а из свиной кожи делали сапоги поршни. В каждом регионе Украины были свои традиции украшения обуви. Хорошо развитым это искусство было на Гуцульщине, где лапти надевали сверху на шерстяные или кожаные портянки.

Видео дня

Праздник 9 февраля - удачный день для покупки новой обуви. Купленная пара долго прослужит. Также день Панкрата считается счастливым для лечения хронических болезней.

Крестьяне посвящали день работе в хлеву и сарае - чистили загоны, утепляли стены, проверяли полки с консервацией. В этот день занимались ремонтом и починкой садово-огородного инвентаря. Люди верили, что если заранее подготовить инструменты, то они верно прослужат до конца посевного сезона. Дачники для закаливания выносили на мороз семена для будущего посева.

По старому стилю в народный праздник 9 февраля зажигали огонь в печи, который называли Златоустьев огонь. Для него особым образом нарезали поленья и лучины. Люди верили, что отдых у костра в Златоустов день принесет человеку крепкое здоровье.

9 февраля - знак Зодиака

Рожденный 9 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру активные, творческие, энергичные. У них богатое воображение и необычные увлечения. Эти люди любят путешествия и приключения, но счастливее всего чувствую себя дома с семьей.

Рожденные сегодня люди очень талантливы в своей сфере деятельности, но не умеют бережно обращаться с деньгами.

Что нельзя делать 9 февраля

Мыть голову сегодня - к проблемам с памятью.

Запрещено поднимать любые предметы с земли. На них может быть порча.

Не преуменьшайте заслуги и достижения детей, иначе они перестанут стараться.

Неудачный день для новых начинаний.

Приметы погоды 9 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Свиньи беспокойно себя ведут - к ухудшению погоды.

Если ударит мороз, то холода ещё долго продлятся.

Стекла запотели - к оттепели.

Если на протяжении дня часто меняется погода, то март будет переменчивым.

Ночью вокруг луны появились круги - к сильному ветру.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: