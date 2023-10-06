Народный праздник 6 октября известен под названиями Фомин день, Фома-хлебник, Ираидин день.

Православная церковь Украины 6 октября по новому стилю чтит одного из двенадцати ближайших учеников Христа апостола Фому. Его также называют Фома Неверующий, поскольку он не поверил в воскрешение Иисуса после смерти, пока лично не увидел учителя живым. По старому стилю церковь в этот день вспоминала священномученицу Ираиду Александрийскую и отмечала зачатие Иоанна Предтечи.

В Киевской Руси апостола Фому почитали за бережливость и запасливость. В этот народный праздник подводили итоги хозяйственного года и смотрели, насколько заполнены амбары, погреба и чуланы. Заканчивали подготовку к зиме - покупали дрова, заделывали дыры, замазывали окна, меняли набивку в матрасах. Люди верили, что Фома благословит тех, кто хорошо подготовился к морозам.

В давние времена считалось, что в праздник 6 октября начинается настоящая погодная осень. Ночи уже становятся заметно длиннее, погода холодает, а деревья все больше желтеют. Часто с этой даты начинали впервые топить печь.

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Хозяйки в народный праздник 6 октября готовили блюда из сезонных овощей - репы, редьки, тыквы, картошки, капусты. Особенно популярными в октябре у украинцев были деруны и голубцы. На зиму заготавливали квашеную капусту в дубовых бочках. При квашении добавляли ягоды брусники.

6 октября - знак Зодиака

Рожденные 6 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру именинники этого дня веселые и дружелюбные. Всегда готовы помочь близким, ради помощи жертвуют своими интересами. Окружающим они кажутся слишком легкомысленными. Но на самом деле они умеют быть серьезными. У них своеобразное чувство юмора, которое может обижать некоторых людей.

Что нельзя делать 6 октября

В Фомин день следует вести себя скромно, бережливо и осторожно. Нельзя шуметь на улице, хвастаться своим достатком и достижениями, вести себя вызывающе, грубить другим людям, неразумно тратить деньги. В противном случае можно навлечь на себя гнев Божий.

6 октября нужно быть бережливым, но не жадным. Нельзя отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы и сами часто будете в нужде.

Лениться, бездельничать, долго спать и перекладывать свои обязанности на других людей 6 октября - дурная примета.

В эту дату не стоит жаловаться на свою жизнь и пересчитывать свои беды, иначе они умножатся. Также сегодня в целом не рекомендуется думать о негативе.

Приметы погоды 6 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Журавли уже улетели - бабье лето закончилось. Скоро похолодает.

Если орехов и ягод уродилось много, а грибов наоборот мало, то зима будет холодной.

Вороны надули перья и мало двигаются - к дождю.

Если дикие гуси улетают в теплые края, то зима в этом году будет ранней.

Если день выдался туманным, то следующий год будет урожайным.

Сорняки выросли высокими - к суровой зиме.

Большое количество желудей на дубе предвещает хороший урожай зерна в следующем году.

Куры начали линять - скоро потеплеет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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