Народный праздник 5 октября известен под названиями Харитины-первые холстины, Иона и Фока, Листопадница.

Православная церковь Украины 5 октября по новому стилю чтит память святой монахини Харитины, которая считается покровительницей Литвы. Также в этот день церковь чтит пресвитера Дамиана и Киево-Печерских монахов Еремея и Матфея. По старому стилю церковь в этот день чтила ветхозаветного пророка Иону и святого Фока Виноградаря.

В праздник 5 октября девушки ткали холсты и изготовляли вышиванки. День считается крайне удачным для любого рукоделия, а святую Харитину в давние времена считали покровительницей прях, швей и ткачих. В Киевской Руси каждая девушка должна уметь вышивать. Невесты до своей свадьбы вышивали рушники, узоры которых отличались в разных регионах Украины.

Часто девочки в этот народный праздник под руководством матери учились шить первый в своей жизни холст. Поэтому дата получила название Харитины-первые холстины.

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Также в народный праздник 5 октября собирали осенние овощи и фрукты (тыкву, редьку, репу, баклажаны, айву), а в садах собирали ягоды. Часто в начале сентября срывали и заготавливали на зиму виноград и шиповник. С яблонь срывали поздние яблоки - они считались хорошими для длительного хранения. Из урожая готовили консервацию на зиму.

5 октября - знак Зодиака

Рожденный 5 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень амбициозные. У них большие планы на жизнь. Для них важна самореализация, удовлетворение своими успехами. Они склонны к опрометчивым поступкам - сначала действуют, а потом думают. Но по жизни им в основном везет. Рожденные 5 октября люди нетерпеливые и торопливые. Не умеют расслабляться.

Что нельзя делать 5 октября

Про этот день с давних времен существует примета - нельзя есть рыбу 5 октября.

Не стоит в этот день надевать новые не ношенные вещи.

Не хвастайтесь своими достижениями, достатком, красотой, имуществом 5 октября, иначе завистники могут вас сглазить. Завидовать другим людям тоже в этот день нельзя, иначе навлечете на себя их проблемы.

Лениться и бездельничать 5 октября - к неудачам во всех делах. Также в этот день взрослым не стоит спать днём.

Приметы погоды 5 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если с березы еще не опали листья, то зима в этом году будет поздней.

На сосне мало шишек - к теплой зиме.

По воздуху летает много паутины - к потеплению и поздней зиме.

Перелетные птицы большими стаями улетают на юг - к скорым заморозкам.

Если дым от костра стелется над землей, то скоро пойдет дождь.

Домашняя скотина ведет себя беспокойно - к ненастью.

Галки кружат в небе по кругу - к морозам.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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