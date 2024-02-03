Народный праздник 4 февраля известен под названиями Никола Студеный, Волчий сват, Тимофеев день, Тимофей-полузимник.

Православная церковь Украины 4 января по новому стилю чтит память преподобного исповедника и игумена Николая Студийского, а также преподобного Исидора Пелусиотского. По старому стилю 4 января чтили преподобного Тимофея, ученика апостола Павла.

Праздник 4 февраля в народе имел название Николай Студеный. В давние времена считалось, что в этот период наступают самые сильные за зиму, но короткие морозы. В этот период люди старались сидеть по дома. Но если нужно было выходить на улицу, то одевались в теплые кожухи и бекеши. Верхнюю одежду украинцы украшали мехом и вышивкой.

Если люди в этот день оставались дома, то занимались мелким ремонтом и починкой садового инвентаря. Женщины пекли домашнее печенье и устраивали чаепития.

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У украинцев в течение февраля был период свадеб. Молодежь старалась найти пару до весны, поскольку потом начнется Великий пост, во время которого свадьбы и венчания запрещены. Перед свадьбой юноша приходил домой к невесте со сватами и звал замуж. Если невеста отказывалась, то выносила сватам тыкву, а в случае взаимности давала им рушник. Затем родители невесты ходили смотреть, как живет жених, к которому девушка переедет после свадьбы.

Также в народе считали, что в этот период в лесах начинались звериные свадьбы. Во время поиска пары животные могут становиться агрессивными. Поэтому в этот народный праздник старались не ходить в лес, чтобы не столкнуться со злыми волками и оленями.

В народный праздник 4 февраля пчеловоды проверяют и встряхивают улья, заделывают щели и смотрят, как пчелы переносят зиму. А девушки и дети в эту дату скатываются с горки и смотрят, кто проедет дальше всех - такой человек будет самым счастливым.

4 февраля - удачный день для любых гаданий, магических ритуалов и любовных приворотов. Также этот день хорош для лечения болезней крови.

4 февраля - знак Зодиака

Рожденный 4 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру позитивные, энергичные и амбициозные. Они способны вдохновлять других не сдаваться. У них сильное чувство справедливости. Главным недостатком рожденных 4 февраля людей является твердолобость. Они не откажутся от своих намерений и слов, даже если в глубине души понимают, что неправы. А споры лишь усиливают их упрямство.

Что нельзя делать 4 февраля

Неудачный день для путешествий. Если сами ведете машину, то нужно быть очень осторожным.

Нельзя в этот день злить и дразнить животных, грубо с ними обращаться, выгонять собак и котов на улицу.

Женщине в этот день не стоит жаловаться, наговаривать на мужа и сгоряча желать ему неприятностей, иначе его характер испортится.

Нельзя бездельничать и целый день лежать в кровати, иначе в течение года будет трудно доводить до конца дела.

Приметы погоды 4 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом.

Если началась метель, то она продлится неделю.

Чем громче в улье шумят пчелы, тем хуже они переносят зиму.

На улице чаще слышно пение птиц - к ранней весне.

Деревья покрыты инеем - к богатому урожаю озимых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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