Народный праздник 4 августа известен под названиями Мария ягодница, День Марии Магдалины.

Православная церковь 4 августа чтит последовательницу Иисуса Христа Марию Магдалину, которая до встречи с Христом была блудницей, но потом покаялась.

Девушки в давние времена воспринимали Марию Магдалену как покровительницу женской красоты и юности, и в праздник 4 августа молились ей о привлекательной внешности. Также для гладкой кожи в этот день собирали росу в серебряное блюдце, и потом умывали лицо.

Роса в народный праздник 4 августа считается полезной для людей, но губительной для домашнего скота и птиц. Поэтому животных на выпас в этот день не выводили, пока не трава не высохнет. Боялись, что если звери отведают травы с росой, то заболеют или даже умрут.

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В этот народный праздник наши предки собирали сезонные ягоды - крыжовник, малину, ежевику, чернику, бруснику. Из ягод готовили на зиму компоты и варенье. В эту дату они считаются особенно полезными для крови, сосудов и красоты кожи. Поэтому 4 августа обязательно стоит съесть жменю сырых ягод.

4 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 4 августа по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня имеют сильные лидерские качества и творческое воображение. У них много талантов, они одинаково хороши в языках, точных науках и в спорте. Эти люди самоотверженные и сильные духом, но очень тяжело воспринимают подколы и язвительные замечания. Они перестают общаться с людьми, которые их не ценят.

Что нельзя делать 4 августа

День Марии издавна считается неудачным для работы на поле и в огороде. Не стоит ничего копать, сапать и обрезать деревья, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также не стоит в этот день работать на улице если прошел дождь.

Женщинам в эту дату можно заниматься повседневными делами, но не стоит перетруждать себя.

Неудачный день для борьбы с сорняками, а также с крысами, мышами и насекомыми-вредителями.

В День Марии Магдалены категорически запрещено ссориться с родными, сквернословить, вспоминать старые обиды, устраивать скандалы из-за ревности. Если в этот день между близкими испортятся отношения, то наладятся они нескоро.

Приметы погоды 4 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерна.

Если пошел дождь, но куры продолжают гулять по двору, то осадки скоро прекратятся. А если куры прячутся в курятник, хотя на улице сухо, то скоро будет затяжной дождь.

Если по земле ползает много слизняков, то погода в ближайшие дни будет сырой и ветреной.

Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.

Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.

Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.

Утром на траве много росы - к жаркой погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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