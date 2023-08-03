Православная церковь 4 августа чтит последовательницу Иисуса Христа Марию Магдалину, которая до встречи с Христом была блудницей, но потом покаялась.
Девушки в давние времена воспринимали Марию Магдалену как покровительницу женской красоты и юности, и в праздник 4 августа молились ей о привлекательной внешности. Также для гладкой кожи в этот день собирали росу в серебряное блюдце, и потом умывали лицо.
Роса в народный праздник 4 августа считается полезной для людей, но губительной для домашнего скота и птиц. Поэтому животных на выпас в этот день не выводили, пока не трава не высохнет. Боялись, что если звери отведают травы с росой, то заболеют или даже умрут.
В этот народный праздник наши предки собирали сезонные ягоды - крыжовник, малину, ежевику, чернику, бруснику. Из ягод готовили на зиму компоты и варенье. В эту дату они считаются особенно полезными для крови, сосудов и красоты кожи. Поэтому 4 августа обязательно стоит съесть жменю сырых ягод.
4 августа - знак Зодиака
Рожденный человек 4 августа по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня имеют сильные лидерские качества и творческое воображение. У них много талантов, они одинаково хороши в языках, точных науках и в спорте. Эти люди самоотверженные и сильные духом, но очень тяжело воспринимают подколы и язвительные замечания. Они перестают общаться с людьми, которые их не ценят.
Что нельзя делать 4 августа
День Марии издавна считается неудачным для работы на поле и в огороде. Не стоит ничего копать, сапать и обрезать деревья, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также не стоит в этот день работать на улице если прошел дождь.
Женщинам в эту дату можно заниматься повседневными делами, но не стоит перетруждать себя.
Неудачный день для борьбы с сорняками, а также с крысами, мышами и насекомыми-вредителями.
В День Марии Магдалены категорически запрещено ссориться с родными, сквернословить, вспоминать старые обиды, устраивать скандалы из-за ревности. Если в этот день между близкими испортятся отношения, то наладятся они нескоро.
Приметы погоды 4 августа
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерна.
- Если пошел дождь, но куры продолжают гулять по двору, то осадки скоро прекратятся. А если куры прячутся в курятник, хотя на улице сухо, то скоро будет затяжной дождь.
- Если по земле ползает много слизняков, то погода в ближайшие дни будет сырой и ветреной.
- Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.
- Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.
- Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.
- Утром на траве много росы - к жаркой погоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.